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"Украли еды у солдат на 1,5 млрд рублей": стало известно в чем заключается обвинение замминистра обороны Булгакова

Дмитрий Булгаков, бывший заместитель министра о...

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Дмитрий Булгаков, бывший заместитель министра обороны России и генерал армии, оказался в центре судебного процесса, связанного с обвинениями в мошенничестве крупного масштаба. Согласно данным, представленным в ходе заседания Мосгорсуда, Булгаков был арестован и обвинен в злоупотреблениях, связанных с его должностными полномочиями. Он настаивает на своей невиновности, отвергая все обвинения.

Процесс начался после того, как Булгакову инкриминировали причастность к деятельности, фаворизирующей интересы "Грязинского пищевого комбината". Его руководство было арестовано в апреле за подозрения в подаче некачественных пищевых рационов военнослужащим. Эти действия, по мнению следствия, привели к ущербу в размере более одного миллиарда рублей.

В деле также фигурирует контракт на энергетическое обследование, заключенный между министерством обороны и "Военторгом", который в свою очередь взаимодействовал с "Грязинским комбинатом". Следствие установило, что в результате этого сотрудничества были завышены цены на поставляемые товары, что стало основанием для обвинений.

Отдельное внимание уделяется контрактам, заключенным для Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, где в качестве субподрядчика выступила компания, контролируемая Булгаковым. По данным "Коммерсанта", в результате этих действий компания необоснованно обогатилась на сумму около 50 миллионов рублей.

Это дело ярко иллюстрирует проблемы в системе оборонных закупок и вызывает широкий общественный резонанс. Процесс над Булгаковым продолжается, а его исход может иметь значительные последствия для дальнейшей борьбы с коррупцией в государственных структурах России, пишет РИА новости.

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