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Указ приняли в тайне: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут неизбежные изменения с 3 сентября

С новым муниципальным проектом, пенсионеры Росс...

dzen.ru

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С новым муниципальным проектом, пенсионеры России получат уникальную возможность безвозмездно исследовать достопримечательности в регионах с отличными гидами, как сообщает местное издание PG12.

Расширение возможностей для пожилых граждан

Пенсионный консультант Анастасия Киреева поделилась, что в регионах России активно развиваются программы для активизации досуга пенсионеров. "Нововведение — это не просто возможность для спорта или культурного обогащения без участия финансов, теперь это также и экскурсионные туры", — отмечает Киреева.

Культурные маршруты в Екатеринбурге

В частности, в Екатеринбурге стартуют тематические экскурсии по уличному искусству. "Профессиональные гиды проведут пожилых участников через сердце городской культуры, раскрывая тайны создания уличных шедевров", — говорится в анонсе программы. Экскурсии пройдут на расстоянии около 8 километров и будут включать группы до 20 человек.

Как присоединиться к экскурсионной программе

Желающим принять участие в экскурсиях следует обратиться в местные социальные центры для регистрации.

Польза для старшего поколения

"Такие мероприятия направлены на обогащение жизни пенсионеров новыми впечатлениями и знаниями, что способствует не только укреплению физического, но и психологического здоровья", — подчеркивает Киреева.

Социальное значение программы

Эти инициативы значительно повышают качество жизни пожилых людей, демонстрируя государственную поддержку и заботу. "Это ключевой элемент в создании условий для полноценного и активного досуга старшего поколения", — заключает Киреева.

Таким образом, новая программа не только расширяет горизонты пожилых людей, но и вносит значимый вклад в их благополучие и социальное взаимодействие.

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