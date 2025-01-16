Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут изменения с 18 января

В рамках устремлений к созданию более инклюзивного и заботливого общества, Россия в январе 2025 года запустила Социальный фонд.

Эта структура призвана объединить усилия Пенсионного фонда и Фонда социального страхования для более эффективной поддержки старшего поколения.

Цель создания Социального фонда

Основной целью новой структуры является создание единой базы для усиления социальной поддержки и активизации жизненного потенциала пожилых людей. Фонд стремится сделать услуги более доступными и организованными, чтобы пожилые люди чувствовали себя полноценными участниками общества.

Инновации в досуге и образовании

Социальный фонд внедряет инновационные центры досуга, которые служат не просто местами отдыха, но и центрами социальной и культурной активности. В этих центрах пожилые люди могут участвовать в различных мероприятиях, от образовательных программ до художественных и ремесленных мастер-классов.

Образовательные программы

Особое внимание уделяется обучению компьютерным навыкам и использованию интернета, что открывает новые горизонты для самореализации и помогает поддерживать социальные связи в цифровую эпоху.

Физическая активность и здоровье

Фонд активно внедряет программы, направленные на поддержание физической активности пожилых, включая занятия йогой и лёгкой гимнастикой, что способствует улучшению физического здоровья и общего благополучия.

Социальные мероприятия и культурное обогащение

Создание условий для культурного обогащения и социального взаимодействия через организацию различных мероприятий и встреч также стоит в приоритете Фонда. Это укрепляет социальные связи и способствует эмоциональному благополучию пожилых.

Долгосрочная перспектива

Социальный фонд не только предоставляет краткосрочные решения для текущих потребностей пожилых, но и задуман как долгосрочная стратегия, которая будет поддерживать активное старение и значимое участие в общественной жизни.

Этот фонд становится примером того, как изменения в подходах к социальной поддержке могут привести к созданию более заботливого и уважительного общества.