Государственная Дума РФ одобрила и приняла закон, предусматривающий конфискацию имущества, включая квартиры, машины, телефоны и так далее за распространение ложных сведений о вооруженных силах и призывы к деятельности, противоречащей государственной безопасности. Закон еще не вступил в силу, но после принятия Госдумой он должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом.

Согласно новым поправкам в Уголовный кодекс РФ, конфискация имущества может быть применена к средствам, полученным в результате совершения преступлений по новым статьям, таким как распространение ложных сведений о вооруженных силах и призывы к деятельности, противоречащей государственной безопасности.

Закон гласит, что имущество будет конфисковано только в том случае, если преступление было совершено из корыстных побуждений. В статью 280(4) также были внесены поправки, усиливающие отягчающие обстоятельства: добавлены корысть, занятость и «политическая, расовая, национальная или религиозная ненависть».

Таким образом, введены дополнительные меры по конфискации активов, если лицо распространяет дезинформацию или призывает к деятельности, угрожающей национальной безопасности.