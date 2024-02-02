Новости России
· Ульяна Сенько

Указ подписан: стало известно, за что в России будут конфисковывать квартиры

Указ подписан: стало известно, за что в России будут конфисковывать квартиры

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Государственная Дума РФ одобрила и приняла закон, предусматривающий конфискацию имущества, включая квартиры, машины, телефоны и так далее за распространение ложных сведений о вооруженных силах и призывы к деятельности, противоречащей государственной безопасности. Закон еще не вступил в силу, но после принятия Госдумой он должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом.

Согласно новым поправкам в Уголовный кодекс РФ, конфискация имущества может быть применена к средствам, полученным в результате совершения преступлений по новым статьям, таким как распространение ложных сведений о вооруженных силах и призывы к деятельности, противоречащей государственной безопасности.

Закон гласит, что имущество будет конфисковано только в том случае, если преступление было совершено из корыстных побуждений. В статью 280(4) также были внесены поправки, усиливающие отягчающие обстоятельства: добавлены корысть, занятость и «политическая, расовая, национальная или религиозная ненависть».

Таким образом, введены дополнительные меры по конфискации активов, если лицо распространяет дезинформацию или призывает к деятельности, угрожающей национальной безопасности.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов

Новости Татарстана

день назад

Боксеры из Татарстана извинились за драку с участником СВО в клубе

сальвадор ступино отзывы

Новости Татарстана

день назад

У «Ак Барса» скоро закончится контракт с Билялетдиновым

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

ремонт видеокамер панасоник в Москве

Новости Татарстана

22 часа назад

Между Самарой и Казанью планируют запустить прямой поезд

Новости Татарстана

22 часа назад

Минниханов прокомментировал рост банкротных дел в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Казани хотят обанкротить производителя туалетной бумаги

Новости Татарстана

день назад

Казань обратится в правительство за дополнительной снегоуборочной техникой
Лонгриды
3 дня назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

2 минуты назад

Движение на трассе М-7 «Волга» в Татарстане возобновлено

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане погиб водитель грузовика при столкновении с бензовозом

Новости Татарстана

час назад

На трассе М-7 из-за снегопада ограничили движение грузовиков и автобусов

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
9 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

18 часов назад

Крыжовников о продолжении «Слова пацана»: «Мы задумывали 3 сезона»

Новости Татарстана

20 часов назад

У шести из десяти заболевших раком в РТ болезнь нашли на ранней стадии

Новости Казани

21 час назад

В Казани запустили новый автобус-гармошка
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы