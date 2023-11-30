Указ подписан, сроки определены: пенсионеров ждут очень грустные изменения в 2024 году

Стало известно, что помимо радостной индексации пенсий, которая составит 7,5%, в 2024 году ожидается еще одно изменение, касающееся норм, по которым рассчитываются страховые государственные выплаты по возрасту, сообщает информационно-новостной портал progorodsamara.ru.

Согласно заявлению кандидата юридических наук Ирины Сиваковой, в наступающем году было принято решение увеличить предельную базу для начисления страховых взносов до 2 млн рублей. Данное изменение повлияет на расчет ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент), что в свою очередь затронет всех трудящихся на официальной работе российских пенсионеров: будущие страховые пенсии для работающих пожилых граждан могут быть уменьшены из-за увеличения предельной базы.

Таким образом, российским пенсионерам, которые продолжают работать, нужно быть внимательными к данными переменам и следить за своими трудовыми записями и зачислениями в Пенсионный фонд, чтобы иметь представление о том, как изменятся их будущие пенсии.