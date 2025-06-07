Указ подписан: с лета 2025 начнут забирать землю — всех, у кого участок или дача в собственности, ждет новое правило

С июня 2025 года вступают в силу обновленные правила использования земельных участков в России. Эти изменения касаются всех владельцев земли: дачников, коттеджных поселков и городских участков.

Какие требования будут предъявлены и что стоит сделать, чтобы избежать проблем?

Новые правила для землевладельцев

Суть изменений заключается в том, что государство начнет строже контролировать использование земель. Заброшенные участки, которые портят внешний вид и могут угрожать экологии, теперь будут подвергаться более жесткому контролю.

Что это значит? Если вы купили земельный участок после апреля 2025 года, он автоматически считается освоенным после регистрации. Для тех, кто приобрел землю до этой даты, дается время до апреля 2028 года, чтобы привести участок в порядок.

Что значит «освоенный участок»?

Для того, чтобы участок считался освоенным, он должен соответствовать ряду требований:

Земля должна быть очищена от мусора и строительного хлама. На участке должны быть зарегистрированы постройки (например, дом, сарай, гараж). Для сельхозземель обязательно использование их по назначению — для выращивания культур.

Если участок не соответствует этим условиям, его могут признать неосвоенным, что приведет к юридическим последствиям.

Штрафы и судебные разбирательства

Если вы не выполните требования, вам отправят предписание. В случае игнорирования, возможны судебные разбирательства и даже изъятие участка. Однако это крайняя мера, к которой прибегнут только после предупреждений.

Как избежать проблем?

Эксперты советуют владельцам земельных участков заранее привести свою землю в порядок: убрать мусор, оформить постройки и благоустроить территорию. Это не только избавит от возможных штрафов, но и повысит стоимость земли, превратив ее в ценный актив.

Земля как инвестиция

Ухоженный участок — это не только место для отдыха или строительства, но и потенциально прибыльный актив. Приведение земли в порядок способствует не только улучшению внешнего вида, но и может повысить стоимость участка при продаже.