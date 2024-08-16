Указ подписан: с 1 августа за отопление и воду пенсионеры больше ничего не будут должны

Уже с 1 августа этого года новые изменения в законе вступают в силу в России. Основная их цель - защита прав пенсионеров в вопросах ЖКХ. Нововведения позволят пожилым людям полностью отказаться от оплаты коммунальных услуг, если те плохого качества и не соответствуют нормам.

Основные аспекты поправок



Согласно новым правилам, если в зимнее время в квартире пенсионера отсутствуют такие основные услуги, как отопление или горячая вода, несмотря на то, что за них взимается плата, эти услуги будут классифицироваться как недостаточного качества. Это дает право пенсионерам не оплачивать их, что существенно снижает их жилищные расходы.



Процесс подтверждения претензий



Для облегчения процесса обращения за компенсациями, пенсионеры теперь могут использовать фотографии и видеозаписи, которые служат доказательством некачественного предоставления услуг. Это значительно упрощает доказывание своих прав в суде или перед регулирующими органами. Кроме того, по новому законодательству, пенсионеры имеют право получить компенсацию в размере 50% от стоимости неоказанных услуг, если будет доказано их некачественное предоставление.Позитивное воздействие на жизнь пенсионеровЭти законодательные изменения призваны улучшить условия проживания пенсионеров, гарантируя им защиту их прав как потребителей жилищных услуг. Теперь пожилые граждане могут рассчитывать на более справедливое и честное отношение со стороны поставщиков коммунальных услуг, а также на возможность защитить свои интересы через систему компенсаций.Такие меры являются значимым шагом к созданию более безопасной и стабильной жизненной среды для старшего поколения, укрепляя их права и обеспечивая достойный уровень жизни.