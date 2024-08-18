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Указ подписан: с 1 августа за отопление и воду пенсионеры больше не должны ничего

Начиная с 1 августа 2024 года, в России вступаю...

ural-meridian.ru

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Начиная с 1 августа 2024 года, в России вступают в силу новые законодательные поправки, направленные на улучшение жилищных условий для пенсионеров. Эти изменения предоставляют пожилым гражданам дополнительные гарантии защиты их прав в области жилищно-коммунального обслуживания.

Основное нововведение заключается в возможности для пенсионеров не платить за жилищно-коммунальные услуги, если они не соответствуют обещанному уровню качества. Например, если в холодное время года в доме отсутствует отопление или горячая вода, пенсионеры могут оспорить эти платежи, опираясь на свои законные права.

Кроме того, Верховный суд РФ принял решение о том, что пенсионеры вправе требовать компенсацию в размере 50% от стоимости услуг, которые были предоставлены ненадлежащим образом. Для подтверждения нарушений теперь можно использовать фото и видео материалы, что значительно упрощает процесс доказывания нарушений в судебных органах.

Эти законодательные инициативы являются важным шагом в направлении обеспечения достойных условий проживания для пенсионеров, подчеркивая приоритет их защиты в рамках национальной политики. Это не только укрепляет их правовое положение, но и способствует повышению общего уровня удовлетворенности качеством предоставляемых жилищных услуг.

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