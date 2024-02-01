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Указ подписан. Россиянам на карточки поступит новая путинская выплата по 10 тысяч рублей, ждите в феврале

Указ подписан. Россиянам на карточки поступит новая путинская выплата по 10 тысяч рублей, ждите в феврале

9111.ru

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Российским пенсионерам рассказали, что в текущем 2024 году индексация пенсий на 7,5 процента не последний сюрприз, который для них приготовили, сообщает progorod59.

Эксперт пенсионной сферы Сергей Власов объяснил, что пожилые граждане являются одной из самых уязвимых социальных групп, поэтому им предоставляются всеразличные виды поддержки, включая возрастные льготы, скидки и выплаты. К примеру, по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина под номером 468 все россияне, которые были вправе на получение любого вида пенсий, в 2021 году получили единоразовую выплату, равную 10 000 рублям. При этом заявление на ее получение подавать было не нужно.

Стало известно, что данный указ продолжает действовать для всех, кто не получил выплату в 2021 году. Однако в 2024 года для получения денег уже нужно будет подать заявление в любом отделении Социального фонда России.

Уточняется, что деньги на данную выплаты для военнослужащих и сотрудников силовых и правоохранительных сфер будут выделены из бюджетов этих же ведомств, а для всех остальных – из бюджета СФР.

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