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Указ подписан: новая льгота вводится с 18 января для всех россиян от 55 лет и старше

Указ подписан: новая льгота вводится с 18 января для всех россиян от 55 лет и старше

ptoday.ru

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Стало известно, что с 18 января в Российской Федерации начнет действовать льгота, которая будет распространятся на граждан 55 и старше лет, сообщает PRIMPRESS.

Эксперт пенсионной сферы Анастасия Киреева объяснила, что российские благотворительные организации приняли решение организовать процесс сбора продуктов для нуждающихся пенсионеров, а также многодетных семей.

Сбор необходимых товаров и продуктов будет проходить в торговых точках таким супермаркетов как Пятерочка и Перекресток. А именно, в магазинах будут установлены корзины, куда любой неравнодушный и желающий помочь россиянин сможет положить продукты, желательно нескоропортящиеся, затем собранные товары будут отвозиться на склады, распределяться по отдельным пакетам или коробкам, и в завершении развозиться по пожилым гражданам и семьям с тремя и более детьми.

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