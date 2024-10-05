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Указ подписали, все. Пенсионеров, у которых есть супруги или дети, ждет очень большой сюрприз с 1 октября

Пенсионеры в России получили новую возможность ...

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Пенсионеры в России получили новую возможность благодаря специальному указу, который предоставляет дополнительные льготы тем, у кого есть дети или супруги. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

По словам специалиста, даже те пенсионеры, которые не работают, могут рассчитывать на дополнительные выплаты в виде налоговых вычетов. Обычно такая льгота доступна только трудоспособным гражданам, но в некоторых случаях она распространяется и на неработающих пенсионеров.

Социальный вычет для пенсионеров зависит от наличия близких родственников. Если для пенсионера приобретались лекарства или оплачивались медицинские услуги, то налоговый вычет могут получить его трудоспособные родственники. «Сам пенсионер не может оформить вычет, так как он не работает. Но его близкие, например, муж, жена или дети, имеют на это право», – объяснила Киреева.

Родственнику необходимо сохранить все чеки на лекарства и медуслуги для пенсионера и представить их в налоговую службу. Максимальная сумма возмещения в год составляет 15 600 рублей, однако при дорогостоящем лечении лимиты отсутствуют.

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