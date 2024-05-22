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· 16+ · Алина Алмакаева

Указ подписали, пенсии решено повысить еще на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке

В ближайшие два года размер пенсий в России будет увеличен на 20% от текущего уровня.

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В ближайшие два года размер пенсий в России будет увеличен на 20% от текущего уровня. Индексация социальных пенсий будет проведена в два этапа: в 2024 году - на 9,5%, и в 2026 году - на 10,3%. Увеличение затронет все виды социальных пенсий, включая пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также государственные пенсии.

Прибавку получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. Параметры индексации установлены в документе о федеральном бюджете социального фонда. Последнее увеличение пенсий произошло в апреле 2023 года. Эксперты считают, что увеличение пенсий на 20% окажется значительной поддержкой для пожилых граждан.

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