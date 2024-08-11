Указ готов: пенсионеров освободили от платы за отопление и воду уже с августа

С 1 августа 2024 года в России вступают в силу обновленные правила защиты прав пожилых людей в области коммунальных услуг. Эти изменения направлены на улучшение жизни пенсионеров, предоставляя им дополнительные возможности для контроля качества предоставляемых услуг.

По новым нормам, пенсионеры освобождаются от оплаты за отопление и горячее водоснабжение в случаях, когда услуги не соответствуют заявленным стандартам. Например, если температура в жилом помещении не достигает установленной минимума на протяжении значительного времени, взимание платы за отопление будет приостановлено.

Для подтверждения несоответствия услуг заявленным нормам теперь можно использовать фото- и видеоматериалы. Пенсионеры имеют право самостоятельно документировать нарушения и использовать эти материалы в качестве доказательства при обращении в соответствующие органы.

Дополнительно, по решению Верховного суда Российской Федерации, пенсионеры вправе получать половину стоимости коммунальных услуг в качестве компенсации, если будет доказана их недостаточное качество. Такое постановление направлено на укрепление защиты прав потребителей старшего возраста и обеспечение более честного урегулирования возникающих споров.

Эти меры рассматриваются как важный шаг в направлении укрепления социальной защиты пенсионеров, позволяющий им активнее отстаивать свои права и достойно жить на заслуженном отдыхе. Власти продемонстрировали решимость в решении вопросов, связанных с качеством жизни пожилого населения, обеспечивая им возможности для защиты своих интересов в сфере ЖКХ.