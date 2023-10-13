Угроза ядерной войны нарастает: Россия готовится к отмене запрета ядерных испытаний

В Государственной думе Российской Федерации обсуждается вопрос о выходе из договора о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия. Соответствующий законопроект подготовил и внес на рассмотрение председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политический деятель выразил недовольство по отношению Соединенных Штатов Америки к глобальной безопасности, обвинив их в безответственности. Америка до сих пор не ратифицировала договор о запрещении ядерных испытаний. Тем не менее сами Штаты периодически обвиняют Российскую Федерацию в проведении испытаний ядерного оружия, по мнению Вячеслава Володина это «двойные стандарты» и «подлость».

Председатель Госдумы считает, что Россия должна защищать свою страну и своих граждан, и предложил отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Также Володин добавил, что российские технологии развиваются во всеразличных сферах и направлениях, и об этом должны знать недруги нашей страны.

Законопроект об отмене ратификации будет рассмотрен Государственной думой 17 октября.

Добавим, что ранее Володин высказывался о том, что запад разжигает вооруженные конфликты и поставляет оружие другим странам для своего обогащения и удовлетворения собственных интересов.