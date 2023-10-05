Президент России ответил на вопрос о возможности возобновления испытания ядерных ракет Россией. Заявление Владимира Путина прозвучало на полях дискусионного поля «Валдай».

Президент России Владимир Путин заявил, что пока Россия не планирует возобновлять ядерные испытания. У страны якобы достаточно новейшего оружия, которое получает армия. Президент отметил, что Россия будет вести себя зеркально позиции США.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян неоднозначно высказалась о взрыве термоядерной бомбы над территорией Сибири. По словам чиновника, подобные испытания можно провести с целью предупреждения западных стран о боевой мощи Российской Федерации.

На слова главреда RT отреагировали представитель кремля Дмитрий Песков и мэр города Новоссибирска Анатолий Локоть. Первый утверждает, что об испытаниях наистрашнейшего оружия не может вестись и речи, более того, Российская Федерация продолжает придерживаться соглашения по отказу от испытаний ядерного оружия. Анатолий Локоть же отмечает, что предложенный Маргаритой Симоньян ядерный взрыв над Сибирью принесет за собой ужасные последствия и разрушения, на ликвидацию которых уйдут сотни лет.

Ранее американское издание The New York Times объявило о наличии космических снимков, свидетельствующих о подготовке Россией проведения испытаний ядерных ракет. Тем не менее, правительство РФ отвергло подобную возможность и заявило, что Россия строго соблюдает правила Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.