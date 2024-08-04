Уедут в армию на 2 года: в Госдуме сделали экстренное заявление

В российском парламенте активно обсуждается новый законопроект, который предусматривает важные изменения в процедуре предоставления гражданства иностранцам. Одно из ключевых предложений заключается в введении обязательной регистрации на воинский учет для мигрантов в момент выдачи российского паспорта. Эта мера нацелена на укрепление контроля за выполнением военной обязанности среди новых граждан страны.

Предложение включает также увеличение срока службы в армии для мигрантов до двух лет, а также поднятие возрастного ценза призывников. Депутаты планируют закончить рассмотрение данной поправки к закону до завершения весенней сессии, которая заканчивается 5 августа.

Кроме того, в тот же день представлен был проект «Кодекс мигрантов», инициированный депутатом Леонидом Слуцким. Этот кодекс предлагает ввести десять основных правил для иностранцев в РФ, включая требования к знанию русского языка, адаптацию членов семьи, уважение к культурным и национальным традициям, а также обязанность официального трудоустройства. Помимо этого, кодекс предусматривает прохождение мигрантами обязательной дактилоскопии, генетической регистрации и психологического тестирования.

Эти законодательные инициативы отражают стремление российских властей к более жесткому регулированию миграционных процессов, что подтверждается недавним принятием закона о новом миграционном режиме. Эти меры направлены на более тесную интеграцию иностранцев в российское общество и повышение их ответственности перед законом, а также на повышение общественной безопасности в стране.