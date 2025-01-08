Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Учеными выявлена самая полезная крупа — превосходит даже гречку: борется с запорами и уменьшает вес

Киноа как самую полезную крупу, выявленную учен...

rutube.ru

Подписаться в Telegram

В недавнем научном исследовании было установлено, что киноа значительно превосходит гречку по ряду важных для здоровья показателей.

Этот вывод проливает свет на необычайные свойства киноа, которая помогает эффективно бороться с запорами и способствует снижению веса.

Протеиновый чемпион среди круп

Киноа выделяется среди других круп своим уникальным составом, предоставляя полный спектр незаменимых аминокислот, что редко встречается в растительных продуктах. Это делает ее исключительно ценным источником белка, особенно для тех, кто придерживается растительной диеты.

Естественное решение для пищеварения

Благодаря высокому содержанию клетчатки, киноа способствует улучшению пищеварения и предотвращению запоров. Клетчатка в киноа стимулирует регулярное и мягкое очищение кишечника, что является ключевым для поддержания здоровья пищеварительной системы.

Стратегический выбор для контроля веса

Низкий гликемический индекс киноа делает ее идеальным продуктом для тех, кто стремится контролировать свой вес или снизить риск развития диабета. Эта крупа помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что снижает аппетит и предотвращает переедание.

Дополнительные преимущества для здоровья

Киноа обогащена магнием, железом и марганцем, а также является источником антиоксидантов, которые борются с воспалениями и поддерживают общее здоровье. Отсутствие глютена делает ее безопасным выбором для людей с целиакией или чувствительностью к глютену.

Результаты исследований подтверждают, что киноа — не просто модный тренд в питании, а мощный инструмент в поддержании здоровья и благополучия. Включение киноа в рацион может стать значимым шагом к улучшению качества жизни через питание.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане Бастрыкин поручил возбудить дело о невыплате денег фирмой

Новости Татарстана

день назад

Министр промышленности Татарстана потребовал пересмотра налогов для самозанятых

заклеить вытяжку от тараканов

Лонгриды

16 часов назад

«Мы должны чувствовать эту ответственность»: как в Казани встретили Рождество Христово

Интересное в Казани

2 дня назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты

замена шланга посудомоечной машины в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстанцев предупредили о новом виде мошенничества с Telegram Premium

Новости Казани

день назад

2 драки произошли в 1 периоде матча между казанским «Ак Барсом» и «Авангардом»

Новости Казани

день назад

Жителей Казани стали предупреждать, что подвал в доме непригоден для укрытия

Новости Казани

20 часов назад

Казанцы отпраздновали день рождения на помойке возле ЖК «Новые острова»
Новости Казани
2 дня назад

Каток на «Черном озере» в Казани возобновил свою работу

Территория будет работать 6 и 7 января

Новости Татарстана

38 минут назад

Муллин сообщил о завершении стройки на базе «Алмаш» в Татарстне

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 8 января потеплеет до +2 градусов

Новости Казани

2 часа назад

Некоторые дома в Казани остались без воды после аварии

Новости Казани

3 часа назад

AZAL 8 января отменила рейс в Казань из-за закрытия воздушного пространства
В Казани с 13 января откроются пункты сбора ело...
Новости Казани
19 часов назад

В Казани с 13 января откроются пункты сбора елок для переработки

Новости Татарстана

6 часов назад

Прокуратура в Татарстане проводит проверку ДТП, которое унесло 2 жизни

Новости Казани

18 часов назад

Игроки казанского «Динамо» выиграли 16-й матч подряд в чемпионате РФ

Новости Казани

20 часов назад

Из Нальчика в Казань планируют запустить новый рейс
Это не обязательно делать самостоятельно: показ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь