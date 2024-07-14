Ученые рассказали, зачем людям старше 60 лет нужно выпивать пиво каждый день

Ученые из Австралии провели масштабное исследование. Участие в нем принимать больше 25 тысяч человек и возраст каждого из участников - больше 60-ти лет. Цель такого исследования - понять, оказывает ли алкоголь влияние на память пожилых людей. Как оказалось, действительно прослеживается определенная тенденция, связанная с этим фактором. Люди, которые выпивали около литра пива в день, реже на 30% сталкивались с проблемами с памятью, если сравнивать с участниками эксперемента, которые не пили вовсе.



Исследователи предположили, что умеренно количество пива может потенциально влиять на возникновение деменции - предотвращать ее появление. Но, если говорит о медицинском сообществе, то здесь мнение будет отличаться.



Специалисты отмечают, что исследователи не проводили детальное изучение здоровья участников, не определили норму умеренного потребления. Заявляется также, что деменция могла проявляться у обеих групп, вопрос лишь удачной выборки.Значительно большее положительное влияние на память пожилых людей оказывает здоровый образ жизни, активный отдых и сбалансированное питание.