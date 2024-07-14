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Ученые рассказали, зачем людям старше 60 лет нужно выпивать пиво каждый день

Исследователи предположили, что умеренно количество пива может потенциально влиять на возникновение деменции - предотвращать ее появление

dom-prestarelyh-voronezh.ru

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Ученые из Австралии провели масштабное исследование. Участие в нем принимать больше 25 тысяч человек и возраст каждого из участников - больше 60-ти лет. Цель такого исследования - понять, оказывает ли алкоголь влияние на память пожилых людей. Как оказалось, действительно прослеживается определенная тенденция, связанная с этим фактором. Люди, которые выпивали около литра пива в день, реже на 30% сталкивались с проблемами с памятью, если сравнивать с участниками эксперемента, которые не пили вовсе.

Исследователи предположили, что умеренно количество пива может потенциально влиять на возникновение деменции - предотвращать ее появление. Но, если говорит о медицинском сообществе, то здесь мнение будет отличаться.


Специалисты отмечают, что исследователи не проводили детальное изучение здоровья участников, не определили норму умеренного потребления. Заявляется также, что деменция могла проявляться у обеих групп, вопрос лишь удачной выборки.

Значительно большее положительное влияние на память пожилых людей оказывает здоровый образ жизни, активный отдых и сбалансированное питание.

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