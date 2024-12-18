Ученые назвали самую полезную крупу - гречка и в подмётки не годится: спасает от запоров и сжигает жир

Гречка, которая долгие годы считалась королевой круп в рационе, неожиданно уступила своё место в списке самых полезных продуктов.

Учёные провели серию исследований и пришли к выводу, что есть крупа, которая не только улучшает пищеварение, но и способствует эффективному сжиганию жира. Эта крупа — овсянка.

Почему овсянка обошла гречку?

Основное преимущество овсянки — её богатый состав. В отличие от гречки, овсянка содержит высокий уровень растворимых и нерастворимых волокон, которые положительно влияют на здоровье кишечника. Они способствуют регулярному очищению организма и предотвращают запоры.

Кроме того, овсянка обладает низким гликемическим индексом, что делает её идеальным выбором для тех, кто следит за уровнем сахара в крови. Регулярное употребление овсянки помогает не только поддерживать энергию, но и эффективно бороться с лишним весом.

Как овсянка помогает сжигать жир?

Учёные отмечают, что в составе овсянки присутствует бета-глюкан — особое вещество, которое регулирует уровень холестерина и ускоряет метаболизм. Это способствует сжиганию жира, особенно в области живота.

Исследования показали, что у людей, которые начинают день с порции овсяной каши, ускоряется метаболизм на 20–30%, что способствует активному расходу калорий даже в состоянии покоя.

Польза для пищеварения

Овсянка — настоящий спасатель для пищеварительной системы. Её клетчатка работает как мягкий абсорбент, выводя из организма токсины и улучшая работу кишечника. Этот эффект особенно важен для тех, кто страдает от проблем с пищеварением, таких как запоры.

Кроме того, овсянка способствует созданию здоровой микрофлоры кишечника. Она служит питательной средой для полезных бактерий, которые играют ключевую роль в укреплении иммунитета.

Как правильно употреблять овсянку для максимальной пользы?

Чтобы получить от овсянки максимум пользы, важно правильно её готовить. Вот несколько советов:

Избегайте моментальных каш. Они содержат сахар и другие добавки, которые снижают полезные свойства продукта.

Добавляйте натуральные ингредиенты. Для вкуса можно использовать ягоды, мёд или орехи. Это улучшит полезный состав блюда.

Ешьте овсянку утром. Завтрак из овсянки даёт энергию на весь день и способствует поддержанию стройности.

Овсянка — новый чемпион среди круп

Хотя гречка остаётся полезным продуктом, овсянка благодаря своему уникальному составу и эффекту на организм заняла первое место. Она помогает не только поддерживать здоровье, но и бороться с лишним весом. Возможно, пришло время пересмотреть свои привычки и сделать овсянку основным продуктом в рационе.

