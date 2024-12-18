Ученые назвали самую полезную крупу - гречка и в подмётки не годится: спасает от запоров и сжигает жир
ngt54.ru
Гречка, которая долгие годы считалась королевой круп в рационе, неожиданно уступила своё место в списке самых полезных продуктов.
Учёные провели серию исследований и пришли к выводу, что есть крупа, которая не только улучшает пищеварение, но и способствует эффективному сжиганию жира. Эта крупа — овсянка.
Почему овсянка обошла гречку?
Основное преимущество овсянки — её богатый состав. В отличие от гречки, овсянка содержит высокий уровень растворимых и нерастворимых волокон, которые положительно влияют на здоровье кишечника. Они способствуют регулярному очищению организма и предотвращают запоры.
Кроме того, овсянка обладает низким гликемическим индексом, что делает её идеальным выбором для тех, кто следит за уровнем сахара в крови. Регулярное употребление овсянки помогает не только поддерживать энергию, но и эффективно бороться с лишним весом.
Как овсянка помогает сжигать жир?
Учёные отмечают, что в составе овсянки присутствует бета-глюкан — особое вещество, которое регулирует уровень холестерина и ускоряет метаболизм. Это способствует сжиганию жира, особенно в области живота.
Исследования показали, что у людей, которые начинают день с порции овсяной каши, ускоряется метаболизм на 20–30%, что способствует активному расходу калорий даже в состоянии покоя.
Польза для пищеварения
Овсянка — настоящий спасатель для пищеварительной системы. Её клетчатка работает как мягкий абсорбент, выводя из организма токсины и улучшая работу кишечника. Этот эффект особенно важен для тех, кто страдает от проблем с пищеварением, таких как запоры.
Кроме того, овсянка способствует созданию здоровой микрофлоры кишечника. Она служит питательной средой для полезных бактерий, которые играют ключевую роль в укреплении иммунитета.
Как правильно употреблять овсянку для максимальной пользы?
Чтобы получить от овсянки максимум пользы, важно правильно её готовить. Вот несколько советов:
- Избегайте моментальных каш. Они содержат сахар и другие добавки, которые снижают полезные свойства продукта.
- Добавляйте натуральные ингредиенты. Для вкуса можно использовать ягоды, мёд или орехи. Это улучшит полезный состав блюда.
- Ешьте овсянку утром. Завтрак из овсянки даёт энергию на весь день и способствует поддержанию стройности.
Овсянка — новый чемпион среди круп
Хотя гречка остаётся полезным продуктом, овсянка благодаря своему уникальному составу и эффекту на организм заняла первое место. Она помогает не только поддерживать здоровье, но и бороться с лишним весом. Возможно, пришло время пересмотреть свои привычки и сделать овсянку основным продуктом в рационе.
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