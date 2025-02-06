Ученые назвали самое полезное мясо — не говядина, не индейка и в два раза полезнее курицы

Многие привыкли считать курицу, говядину или индейку самыми полезными видами мяса, но ученые сделали неожиданный вывод.

Исследователи выяснили, что самым полезным мясом для здоровья является крольчатина – оно превосходит по питательным свойствам не только курицу, но и другие популярные виды мяса.

Почему крольчатина полезнее других видов мяса?

В два раза полезнее курицы

По содержанию легкоусвояемого белка крольчатина опережает курицу почти в два раза. В 100 г продукта содержится до 22 г белка – это отличный источник аминокислот для спортивного питания, детского рациона и восстановления после болезней.

Минимум жира и холестерина

Крольчатина содержит всего 10-12% жира, что делает ее идеальным выбором для диетического питания. В отличие от свинины и говядины, она практически не содержит вредного холестерина, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Гипоаллергенный продукт

Это мясо редко вызывает аллергию, поэтому его рекомендуют даже младенцам и людям с чувствительной пищеварительной системой.

Максимальная польза для организма

Крольчатина богата:

Витаминами группы B – поддерживают нервную систему и обмен веществ. Железом и фосфором – необходимы для здоровья крови и костей. Омега-3 и Омега-6 – помогают укрепить сердце и сосуды.

Что говорят эксперты?

Диетолог Марина Павлова:

«Крольчатина – это идеальное сочетание белка, полезных жиров и низкого уровня холестерина. Она легко усваивается организмом, что делает ее идеальным мясом для детей, пожилых людей и спортсменов.»

Исследования ученых:

По данным мировых исследований, регулярное употребление крольчатины способствует укреплению иммунитета, нормализации обмена веществ и снижению риска хронических заболеваний.

Как правильно готовить крольчатину?

Тушение – мясо становится мягким и сохраняет максимум полезных веществ.

Запекание – придает аромат, не требует большого количества масла.

Приготовление на пару – лучший вариант для детского и диетического питания.

Крольчатина – это не только вкусное, но и самое полезное мясо, которое в два раза превосходит курицу по своим полезным свойствам. Благодаря высокому содержанию белка, низкому уровню жира и отсутствию холестерина, оно идеально подходит для людей всех возрастов.

Если вы заботитесь о своем здоровье, попробуйте включить крольчатину в свой рацион – и убедитесь в ее пользе сами!