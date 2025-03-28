Ученые начинают бить тревогу: какие явления могут раз и навсегда уничтожить Землю

Специалисты всё чаще выражают тревогу из-за изменений, происходящих с нашей планетой. Речь идёт как о движении Земли, так и о необычных климатических явлениях.

Изменения в скорости вращения планеты могут вызывать смещение тектонических плит, рост вулканической активности и появление гравитационных аномалий. Такие процессы сложно предсказать, а значит — и подготовиться к ним заранее.

Кроме того, учёные говорят о возможных сбоях в работе земного ядра. Это может ослабить магнитное поле, которое защищает нас от солнечного излучения. Последствия — от усиления радиационного фона до серьёзных землетрясений. А активность вулканов способна повлиять на климат на глобальном уровне.

Исследователи отмечают, что текущая ситуация вызывает серьёзные опасения. Сейчас они активно изучают происходящие процессы, чтобы оценить потенциальные угрозы и возможные сценарии развития событий.

