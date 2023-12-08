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«Учащиеся шокированы и боятся идти в школы»: Госдума приняла репрессивный закон

«Учащиеся шокированы и боятся идти в школы»: Госдума приняла репрессивный закон

m.daytimenews.ru

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Государственная дума РФ приняла и утвердила закон, который совсем не порадует российских школьников, сообщает объясняем.рф.

Осенью 2023 года депутатами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным на рассмотрение был внесен законопроект, который подразумевает запрет на использование учениками на уроках мобильных телефонов. Сразу во втором и третьих чтениях пленарного заседания Государственной думы 6 декабря данное нововведение было принято. Однако документ еще не вступил в законную силу, так как ожидает одобрения Совета Федерации и подписи Президента Российской Федерации.

Добавим, что согласно документу, телефоны будет можно использовать только в экстренных случаях, в которых есть угроза жизни и здоровью школьникам и школьным сотрудникам.

Вместе с тем, в дополнение к основному содержанию законопроекта, депутаты Госдумы также одобрили и приняли инициативу ввести обязательный урок труда в начальные и средние классы, которая после вступления в законную силу начнет действовать с 1 сентября 2024 года.

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