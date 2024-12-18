Убийство генерала Кириллова: задержан подозреваемый в подрыве военного в центре Москвы

В результате сложной операции совместных усилий ФСБ и МВД России, был задержан первый фигурант уголовного дела, связанного с гибелью генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ.

Задержанным оказался 29-летний гражданин Узбекистана, приехавший в Россию на заработки. Согласно предварительным данным, за совершение убийства ему было обещано вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и возможность уехать за рубеж, сообщает «Царьград».

Утром накануне генерал Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов были убиты при взрыве самодельного взрывного устройства, скрытого в электросамокате у подъезда их дома. Этот страшный акт был тщательно спланирован: злоумышленники наблюдали за домом и дистанционно активировали бомбу в момент, когда жертвы вышли на улицу.

По информации ФСБ, узбек признался, что его завербовали украинские спецслужбы. В Москву он прибыл уже с готовым планом действий: получил взрывное устройство и инструкции, где именно его нужно установить. В рамках наблюдения за генералом Кирилловым задержанный использовал арендованный автомобиль, в котором была найдена камера наблюдения. Передача данных с камеры велась прямиком в Днепропетровск.

Расследование продолжается, а фигурант дела находится под стражей и дает показания. Следственные органы активно работают над выяснением всех обстоятельств преступления, включая возможную причастность других лиц и международную поддержку, которую мог получить узбек.

Генерал Кириллов был известен своей работой над выявлением скрытых биологических лабораторий, что, как предполагает губернатор Костромской области Сергей Ситников, могло послужить причиной его преследования. Ситников утверждает, что генерал неоднократно выражал опасения по поводу своей безопасности.

Дело об убийстве генерала Кириллова обрастает новыми подробностями, подтверждающими сложность и международный масштаб конфликта, в который был втянут генерал.