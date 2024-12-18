Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Убийство генерала Кириллова: задержан подозреваемый в подрыве военного в центре Москвы

В результате сложной операции совместных усилий...

newizv.ru

Подписаться в Telegram

В результате сложной операции совместных усилий ФСБ и МВД России, был задержан первый фигурант уголовного дела, связанного с гибелью генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ.

Задержанным оказался 29-летний гражданин Узбекистана, приехавший в Россию на заработки. Согласно предварительным данным, за совершение убийства ему было обещано вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и возможность уехать за рубеж, сообщает «Царьград».

Утром накануне генерал Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов были убиты при взрыве самодельного взрывного устройства, скрытого в электросамокате у подъезда их дома. Этот страшный акт был тщательно спланирован: злоумышленники наблюдали за домом и дистанционно активировали бомбу в момент, когда жертвы вышли на улицу.

По информации ФСБ, узбек признался, что его завербовали украинские спецслужбы. В Москву он прибыл уже с готовым планом действий: получил взрывное устройство и инструкции, где именно его нужно установить. В рамках наблюдения за генералом Кирилловым задержанный использовал арендованный автомобиль, в котором была найдена камера наблюдения. Передача данных с камеры велась прямиком в Днепропетровск.

Расследование продолжается, а фигурант дела находится под стражей и дает показания. Следственные органы активно работают над выяснением всех обстоятельств преступления, включая возможную причастность других лиц и международную поддержку, которую мог получить узбек.

Генерал Кириллов был известен своей работой над выявлением скрытых биологических лабораторий, что, как предполагает губернатор Костромской области Сергей Ситников, могло послужить причиной его преследования. Ситников утверждает, что генерал неоднократно выражал опасения по поводу своей безопасности.

Дело об убийстве генерала Кириллова обрастает новыми подробностями, подтверждающими сложность и международный масштаб конфликта, в который был втянут генерал.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

16 часов назад

«До 90 тысяч рублей за день»: аниматор из Казани рассказал о работе Деда Мороза

Важное в РТ

день назад

Среди татарстанских предпринимателей растет спрос на образовательные услуги

муравьи в квартире кто должен травить

Новости Татарстана

день назад

Ирина Волынец прокомментировала драку подростка с учителем в татарстанской школе

Интересное в Казани

2 дня назад

Площадь фонтанов, умный дом и парк во дворе: рассказываем, как застройщик создал особое пространство в Лаишевском узле

ремонт мышки для компьютера в Москве

Новости Казани

день назад

На трассе Казань-Буинск-Ульяновск столкнулись 4 авто

Новости Татарстана

час назад

Начальника отдела минземимущества Ильшата Аминова задержали

Новости Татарстана

22 часа назад

Хакеры взломали фотографа из Татарстана и слили откровенные снимки 2 женщин

Новости Казани

день назад

Утверждена плата за посещение Голубых озер в Казани

Новости Казани

день назад

В 67 лет скончалась заслуженный врач Татарстана Наиля Фатхуллина
Новости Казани
18 часов назад

4 млрд рублей выделили на обновление общественного транспорта Казани

Казань осуществила значительный прорыв в обновл...

Новости Татарстана

6 минут назад

Могилам красноармейцев в Татарстане присвоят статус ОКН

Новости России

день назад

Какой вы сосед?

Новости Татарстана

час назад

Проезд в Челнах подорожает до 40 рублей с 1 января

Новости Татарстана

час назад

Челнинского бизнесмена обманули с лыжами и оставили без денег
В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря во...
Новости Казани
день назад

В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря возбуждено дело

Новости Татарстана

час назад

Как у пожилых челнинцев изменился букет болезней

Новости Татарстана

2 часа назад

Когда в Казани пройдут последние сельхоз ярмарки

Новости Татарстана

2 часа назад

Сына главы Квалификационной коллегии судей РТ подозревают в поддержке терроризма
Спецпроект: семья из Казани выбирает между трем...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами