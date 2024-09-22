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У звезды "Рэкетира" Мурат Бисенбин обнаружили рак

Мурат Бисенбин, казахстанский актер, известный ...

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Мурат Бисенбин, казахстанский актер, известный своими ролями в таких фильмах как "Рэкетир" и "Параграф 78", сейчас ведет одну из самых важных битв своей жизни — борьбу с раком поджелудочной железы. Об этом стало известно благодаря его коллеге и другу, актеру Саяту Исембаеву, который поделился новостью в социальных сетях, призвав всех неравнодушных оказать финансовую помощь Мурату.

Диагноз и лечение

Как сообщает официальный представитель и дочь актера, Диана, Мурату был поставлен диагноз рак поджелудочной железы на второй стадии.

"Мой отец уже прошел четыре из восьми запланированных курсов химиотерапии. Сейчас мы рассматриваем варианты для проведения операции за границей," — рассказывает Диана.

Несмотря на тяжелое испытание, Мурат не теряет оптимизма и настроен бороться до конца.

Творческий путь и вклад в кино

Мурат Бисенбин, родившийся в 1973 году в Кызылорде, на протяжении многих лет радовал зрителей своим талантом. Его персонажи в таких фильмах, как "Томирис" и "Весь мир у наших ног", оставили заметный след в казахстанском и не только кинематографе. Бисенбин также известен благодаря своим ролям в "Сказе о розовом зайце" и "Братьях".

Обращение к поклонникам и друзьям

Ситуация, с которой столкнулся Мурат, требует не только моральной поддержки, но и финансовой помощи. Коллеги и друзья актера, включая Саята Исембаева, активно участвуют в сборе средств, чтобы помочь Мурату пройти через все необходимые этапы лечения.

"Мурат всегда был для нас примером мужества и оптимизма. Теперь, когда он сам нуждается в поддержке, мы должны объединить усилия, чтобы помочь ему," — говорит Саят.

Эта история Мурата Бисенбина — не только о болезни, но и о несгибаемой воле и желании жить полноценной жизнью, продолжать творить и вдохновлять. Несмотря на все трудности, Мурат и его семья верят в лучшее и призывают всех, кто не равнодушен, поддержать их в этой непростой ситуации, пишет nur.kz.

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