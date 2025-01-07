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"У нас нет выхода, держитесь": Набиуллина предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты

Центральный банк России объявил о повышении клю...

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Центральный банк России объявил о повышении ключевой ставки до 21% годовых в рамках борьбы с инфляцией. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что это вынужденная мера для преодоления избытка спроса, вызванного накоплениями россиян. Если базовый сценарий удержания инфляции на уровне 4% в 2024 году не будет достигнут, ЦБ готов еще раз поднять ставку до конца года.

Что ждет кредиты и вклады?

Повышение ставки немедленно отразилось на стоимости банковских продуктов. Кредиты станут дороже, что уже заметно в ужесточении кредитной политики и пересмотре условий банками. Тем не менее, интерес к займам среди россиян остается высоким, а эксперты советуют заемщикам, которые уже получили одобрение, не откладывать оформление кредита. В большинстве случаев банки сохраняют текущие условия до конца года, но при дальнейшем повышении ставки кредиты подорожают.

Вклады, напротив, становятся более привлекательными. Банки предлагают высокие процентные ставки по краткосрочным депозитам, стремясь привлечь ликвидность. Эксперты отмечают, что текущие ставки по вкладам близки к своему максимуму, поэтому для вкладчиков сейчас благоприятный момент для размещения сбережений.

Прогнозы экспертов

По словам аналитиков, ключевая ставка достигла своего пика и может начать снижаться во второй половине 2024 года, если инфляционные ожидания будут оправданы. Однако до этого момента регулятор сохранит жесткую монетарную политику.

Экономисты подчеркивают: в условиях высокой волатильности финансового рынка россиянам важно следить за изменениями ставок и своевременно принимать решения по кредитам и вкладам.

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