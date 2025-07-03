Южнокорейские ученые разработали технологию для улучшения работы беспилотников

Южнокорейские ученые разработали инновационную технологию, которая позволяет беспилотным транспортным средствам более эффективно распределять вычислительные задачи, избегая перегрева и задержек в работе. Эта система призвана повысить безопасность и производительность автономных транспортных средств, особенно в условиях плотного городского движения.

Команда из Института науки и технологий Тэгу-Кёнбук (DGIST) совместно с Корейским университетом создала симулятор, который помогает беспилотникам динамически перераспределять нагрузку между бортовыми компьютерами, локальными серверами и облачными сервисами. Это первая в мире технология, объединяющая управление вычислительными и сетевыми ресурсами в реальном времени.

Существующие беспилотные транспортные средства либо обрабатывают данные локально, либо отправляют их на удаленные серверы, что может приводить к задержкам и перегрузкам, создавая угрозу безопасности. Новый алгоритм решает эту проблему, учитывая такие параметры, как качество связи, загруженность серверов и уровень энергопотребления. В качестве испытаний система была протестирована на данных о дорожном движении города Инчхон, при этом протестированы были восемь разных сценариев.

Результаты тестирования показали значительные улучшения: энергопотребление снизилось на 21,7%, а скорость обработки данных увеличилась на 73,3% по сравнению с текущими технологиями. Профессор Чхве Джи Вун отметил, что технология не только улучшает работу беспилотных автомобилей, но и может быть использована для умных перекрестков и цифровых двойников городов.

Источник: sciencexxi.com