С 6 июля 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места
kasheloff.ru
С 2025 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся въезда и стоянки автомобилей в водоохраняемых и лесных зонах.
Эти меры направлены на охрану природы, предотвращение загрязнения водоёмов и лесных пожаров, что в последние годы стало особенно актуальным.
Где запрещено подъезжать на автомобиле?
Водоохранные зоны:
Реки длиной более 50 км — запрет на подъезд ближе 200 метров от берега.
Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.
Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.
Морские побережья — 500 метров.
Двигаться и парковаться можно только на дорогах с твёрдым покрытием и на специально оборудованных стоянках.
Лесные зоны:
Въезд в лесные массивы может быть ограничен или полностью запрещён, особенно в сезон повышенной опасности пожаров. Нарушение противопожарных норм может повлечь крупные штрафы.
Заповедники и национальные парки:
Въезд без разрешения строго запрещён. Нарушения могут привести к штрафам и даже конфискации автомобиля.
Штрафы за нарушения:
Въезд в водоохранную зону — штраф от 3 000 до 4 500 рублей.
Нарушение противопожарных норм в лесах — штраф до 50 000 рублей.
Для юридических лиц штрафы могут составлять до 400 000 рублей.
Незаконный въезд в заповедники может привести к конфискации автомобиля.
Как избежать штрафов?
Планируйте поездки заранее, проверяя актуальную информацию на сайтах МЧС и местных администраций.
Отдыхайте только на официальных кемпингах и базах с оборудованными стоянками.
Избегайте парковки рядом с водоёмами и въезда в лесные зоны на несанкционированных дорогах.
Зачем вводятся эти меры?
Основная цель новых ограничений — охрана природы и предотвращение лесных пожаров. Автомобили, особенно на несанкционированных участках, могут разрушать почву, загрязнять водоёмы и способствовать эрозии. В последние годы увеличение числа лесных пожаров делает эти меры необходимыми для сохранения экологии и предотвращения катастроф.
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