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С 6 июля 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места

С 2025 года в России вступили в силу новые прав...

kasheloff.ru

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С 2025 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся въезда и стоянки автомобилей в водоохраняемых и лесных зонах.

Эти меры направлены на охрану природы, предотвращение загрязнения водоёмов и лесных пожаров, что в последние годы стало особенно актуальным.

Где запрещено подъезжать на автомобиле?

Водоохранные зоны:

  • Реки длиной более 50 км — запрет на подъезд ближе 200 метров от берега.

  • Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.

  • Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.

  • Морские побережья — 500 метров.

Двигаться и парковаться можно только на дорогах с твёрдым покрытием и на специально оборудованных стоянках.

Лесные зоны:
Въезд в лесные массивы может быть ограничен или полностью запрещён, особенно в сезон повышенной опасности пожаров. Нарушение противопожарных норм может повлечь крупные штрафы.

Заповедники и национальные парки:
Въезд без разрешения строго запрещён. Нарушения могут привести к штрафам и даже конфискации автомобиля.

Штрафы за нарушения:

  • Въезд в водоохранную зону — штраф от 3 000 до 4 500 рублей.

  • Нарушение противопожарных норм в лесах — штраф до 50 000 рублей.

  • Для юридических лиц штрафы могут составлять до 400 000 рублей.

  • Незаконный въезд в заповедники может привести к конфискации автомобиля.

Как избежать штрафов?

  • Планируйте поездки заранее, проверяя актуальную информацию на сайтах МЧС и местных администраций.

  • Отдыхайте только на официальных кемпингах и базах с оборудованными стоянками.

  • Избегайте парковки рядом с водоёмами и въезда в лесные зоны на несанкционированных дорогах.

Зачем вводятся эти меры?

Основная цель новых ограничений — охрана природы и предотвращение лесных пожаров. Автомобили, особенно на несанкционированных участках, могут разрушать почву, загрязнять водоёмы и способствовать эрозии. В последние годы увеличение числа лесных пожаров делает эти меры необходимыми для сохранения экологии и предотвращения катастроф.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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