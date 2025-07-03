Батюшки разъяснили, как употреблять спиртное без греха

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В Русской Православной Церкви уверены, что употребление вина не является грехом, если не превышать меры, сообщает Кулик.

Митрополит Антоний подчеркнул, что разум должен преобладать над пороками и искушениями, возникающими при излишнем потреблении алкоголя. Он также отметил, что алкоголизм является следствием других страстей.

Церковь допускает потребление вина, но только в умеренных дозах и с целью поддержания здоровья и духовных сил. Людям, страдающим алкоголизмом, сложно соблюдать этот баланс, поскольку они теряют самоконтроль и начинают отказываться от внешнего контроля, включая духовный. По словам Иоанна Златоуста, вино предназначено для радости и укрепления здоровья, а не для пьянства.

В целом, православным верующим разрешено пить алкоголь, но только в меру, чтобы это не нарушало их духовное состояние. И если человек начинает злоупотреблять, его вера может пошатнуться, что ведет к греху.

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