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· 16+ · Екатерина Баранова

За 117 лет жизни она не ела ягод и овощей, но одно блюдо всегда было в её меню

В эпоху, когда нам советуют следовать модным тр...

azh.kz

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Современные рекомендации заставляют нас следовать строгим правилам: ешь зелень, исключи углеводы, медитируй. Но одна женщина, прожившая 117 лет, доказала, что долгие и здоровые годы можно провести, следуя совсем другим принципам.

Главное, по её словам, — это простота, размеренность и внутренняя гармония.

Она не увлекалась диетами, не следовала модным трендам в питании и не ела «суперпродукты». Её рацион был обычным и стабильным, без излишних витамино-минеральных добавок. Важнее всего было отсутствие попыток что-то «исправить» в своём питании.

Каждый день она уделяла внимание физической активности, но без перегрузок. Прогулка на свежем воздухе и добрые слова от близких — этого было достаточно. Она верила, что для долгой жизни нужно поддерживать душевное спокойствие и заботиться о себе без крайностей.

Современные врачи подтверждают: баланс в жизни важнее любых диет. Здоровый сон, позитивный настрой и отсутствие перегрузок часто оказываются более важными для здоровья, чем чиа или капуста кейл. Жизнь — это не марафон, а гармония, которую важно научиться чувствовать.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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