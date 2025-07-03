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В России могут ограничить продажу определённых смартфонов

В России хотят ввести запрет на продажу одного ...

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В России рассматривают возможность введения запрета на продажу мобильных телефонов, не предоставляющих доступ к российскому магазину приложений RuStore. Это ограничение, в первую очередь, коснется смартфонов компании Apple, у которой на данный момент возникают сложности с поддержкой RuStore.

Проект закона, содержащий соответствующее требование, был принят во втором и третьем чтениях в Госдуме. Членам Совета Федерации предложено поддержать законопроект на ближайшем заседании. Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Если компания Apple попытается ограничить функциональные возможности приложений, установленных через RuStore, это будет рассматриваться как признание товара дефектным на территории России. В таком случае покупатели смогут требовать устранения неисправности, обмена устройства или полного возмещения стоимости.

Источник: u-f.ru.

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