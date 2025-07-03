«Новая волна» в Казани пройдет перед «Ак Барс Ареной»

Музыкальный конкурс «Новая волна», который должен был пройти на площадке у «Чаши», перенесен на площадь перед «Ак Барс Ареной» в Казани. Об этом стало известно через несколько сайтов, продающих билеты. В середине июня «БИЗНЕС Online» упоминал о возможном изменении места проведения конкурса.

Теперь новый концертный зал, который назвали New Wave Hall, будет размещен непосредственно перед стадионом на улице Ямашева, 115а. Изначально планировалось создать инфраструктуру возле Центра семьи «Казан», аналогичную сочинскому залу New Wave Hall, и сделать эту площадку постоянной сценой. Однако на сайте по продаже билетов указано, что мероприятие пройдет именно перед «Ак Барс Ареной».

На момент начала продаж билетов на конкурс, на день открытия почти все места были распроданы, кроме одного билета стоимостью 20 тыс. рублей. На остальные дни пока есть билеты, цены на которые начинаются от 5 тыс. рублей. При этом ранее приобретенные билеты, купленные для площадки у «Чаши», останутся действительными.

Изначально организаторы планировали разместить временный концертный зал на 2,8 тыс. человек у «Чаши», однако из-за технических сложностей, таких как высокая стоимость подключения сетей, проект был пересмотрен. Это привело к увеличению бюджета мероприятия.

Напоминаем, что конкурс «Новая волна» пройдет в Казани с 21 по 26 августа этого года. Помимо финалистов, на сцене выступят такие звезды российской эстрады, как Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Дима Билан, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Леонид Агутин и другие.

Конкурс был основан в 2002 году в Юрмале и проводился до 2014 года, а затем переехал в Сочи. В последние четыре года мероприятие проходило в «Сириусе». Казань примет конкурс впервые.