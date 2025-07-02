Палеогенетики расшифровали геном древнего египтянина

Ученые смогли расшифровать геном мужчины, который жил в III тысячелетии до нашей эры. Останки были найдены в Верхнем Египте в памятнике Нувайрат, где в начале XX века археологи вскрыли древние гробницы. Мужчина был возрастом от 44 до 64 лет, невысокого роста, и судя по находкам в его гробнице, обладал высоким социальным статусом. Несмотря на неблагоприятные условия для сохранности ДНК в Египте, исследователи смогли извлечь генетический материал и подтвердили, что у этого человека были темная кожа, карие глаза и каштановые волосы.

Генетическое происхождение мужчины связано с популяциями Северной Африки и Западной Азии. Данные показали, что более 75% его предков происходили из Северной Африки, а около 22% — из Месопотамии. Также ученые изучили ДНК древних патогенов, например, чумной палочки, которая была обнаружена в мумиях той эпохи.

Источник: nplus1