Группа ASG планирует строительство микрорайона «Яблоневые сады» в Казани

В Казани рассматривается проект планировки для застройки района «Яблоневые сады», который предусматривает строительство жилых домов для 42,8 тысячи человек на территории площадью 380 гектаров. Проект проходит антикоррупционную экспертизу и включает 12 очередей строительства. Застройщиком является группа компаний ASG, а сам проект был разработан в течение 10 лет.

Проект предполагает возведение 1,2 млн кв. м жилья с плотностью застройки 3,3 тыс. кв. м на гектар. Дома будут иметь переменную этажность от 8 до 25 этажей. Также планируется создание 201 земельного участка для индивидуальной жилой застройки. На территории «Яблоневых садов» предусмотрены объекты социальной инфраструктуры, такие как 12 детских садов на 3 520 мест, 5 школ для 7 505 учащихся, спортивные комплексы, поликлиника и религиозные объекты.

Кроме того, в микрорайоне будет обустроено несколько парков, аллей и набережная у реки Ноксы. В будущем планируется также создание ветки метро через эту территорию.

Группа ASG заявила, что проект учитывает потребности прилегающих поселков, таких как новые дороги, школы, детские сады и рабочие места. В проект уже привлекаются инвесторы для строительства бизнес-центров и торговых объектов. Все работы будут начинаться с инфраструктуры и социальных объектов, после чего будет продолжено строительство жилья.

Источник: БИЗНЕС Online