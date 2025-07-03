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Российские туристы массово отказываются от поездок в Азербайджан

Российский туризм в Азербайджан умер, под ударо...

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российским гражданам, находящимся в Азербайджане или планирующим поездку в эту страну, следует учитывать "текущую обстановку". Это заявление сделано на фоне сообщений о жестоких задержаниях россиян в Азербайджане, освещаемых местными СМИ, что фактически ставит крест на туристических поездках российских граждан в эту страну. Захарова подчеркнула, что российским гражданам необходимо проявлять осмотрительность и взвешивать все риски, связанные с поездками в Азербайджан, добавив, что Посольство России в Азербайджане готово оказать консульскую поддержку.

Такое развитие событий неизбежно скажется и на туристической отрасли соседних закавказских стран — Армении и Грузии. Многие россияне использовали Азербайджан как транзитный пункт или включали его в маршруты по региону, и теперь эти страны могут столкнуться с уменьшением туристического потока. Однако, по мнению экспертов, многие туристы могут начать воспринимать всю Закавказье как потенциально опасное место, хотя в этих странах не наблюдается угроз для россиян.

Азербайджан предложил российским туристам разнообразные возможности для отдыха, такие как культурный туризм в Баку и Шеки, пляжный отдых на Каспийском побережье и гастрономические туры. Однако, потеря этого направления может быть компенсирована соседними странами, такими как Грузия и Армения, которые остаются доступными для туристов.

Источник: TourProm

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