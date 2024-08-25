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"У нас нет выхода, держитесь": глава Центробанка предупредила россиян, у которых имеются вклады и кредиты

В рамках борьбы с нарастающей инфляцией, Центра...

frankmedia.ru

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В рамках борьбы с нарастающей инфляцией, Центральный банк России под председательством Эльвиры Набиуллиной принял решение увеличить ключевую процентную ставку до 18%. Этот шаг направлен на укрепление национальной экономики и сокращение инфляционного давления, вызванного, среди прочего, значительными сбережениями граждан и высоким спросом.

С последним повышением ставок кредитование становится более затратным, а вложения в депозиты — более выгодным делом для россиян. Набиуллина предупредила, что дополнительное повышение ставки возможно до конца года, если инфляция продолжит ускоряться и не будет достигнута целевая отметка в 4% к 2024 году.

Аналитики отмечают, что текущий уровень ставок может оставаться стабильным или начать понижаться к концу 2024 года. В текущей экономической ситуации банки начали стремиться к привлечению краткосрочных средств, повышая процентные ставки по депозитам, что отражает потребности вкладчиков.

В контексте возможного увеличения ставок по кредитам в будущем, эксперты рекомендуют заемщикам, у которых уже есть одобрение банка, не откладывать заключение договоров. Сейчас банки, скорее всего, будут придерживаться одобренных условий до конца года.

Решение Центробанка повысить ключевую ставку является ответом на инфляционные вызовы, требующие от регулятора и финансового сектора активных и продуманных действий. Это изменение затрагивает как повседневные финансовые операции граждан, так и стратегическое планирование на уровне предприятий, что делает адаптацию к новым условиям критически важной для всей экономики страны.

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