"У нас нет выхода, держитесь": глава Центробанка предупредила о страшном россиян, имеющих вклады и кредиты

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что увеличение ключевой ставки до 21% в год было необходимо для борьбы с инфляцией. Если целевые показатели не будут достигнуты, возможно дальнейшее повышение ставки. Это окажет значительное влияние на финансовый рынок: кредиты станут дороже, а вклады — более привлекательными для населения.

По словам Набиуллиной, рост цен обусловлен избыточным спросом, вызванным накоплениями граждан. Центробанк продолжает придерживаться жесткой политики. Глава регулятора не исключила дополнительного повышения ставки до конца года, если целевой показатель инфляции в 4% к 2024 году не будет достигнут. Эксперты полагают, что текущие ставки по вкладам близки к пиковым значениям, а ключевая ставка, находящаяся на максимуме, может начать снижаться во второй половине 2024 года.

Банки активно привлекают краткосрочные средства, что влияет на ставки по вкладам и соответствует запросам клиентов. Условия кредитования ужесточились, но спрос на займы остается высоким. В случае нового повышения ключевой ставки банки пересмотрят кредитные ставки в сторону увеличения. Заемщикам с одобренными заявками рекомендуется оформить кредит до конца года, так как банки, вероятно, сохранят текущие условия.