«У нас не было другого выхода»: глава ЦБ Набиуллина предупредила всех, у кого есть вклады и кредиты

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила гражданам страны, что недавно уже повышенная ключевая ставка до 15 годовых процентов возможно будет увеличена еще раз в декабре, сообщает progorod58.

Как заявила Глава ЦБ, процесс повышения ключевой ставки до 15% был необходим в связи с тем, что в нашем государстве стремительно развивается инфляция, а увеличение ставки помогает с этим бороться. Однако если данная мера не принесет результатов, то Центробанк прибегнет к дальнейшему увеличению базовой ставки: решение будет принято на предстоящем декабрьском заседании.

Председатель Центрального банка России объяснила, что увеличение ключевой ставки напрямую влияет на стоимость кредитов и вкладов. А именно, кредиты могут стать дороже, а вклады выгоднее.