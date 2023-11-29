Новости России
· Ульяна Сенько

«У нас не было другого выхода»: глава ЦБ Набиуллина предупредила всех, у кого есть вклады и кредиты

«У нас не было другого выхода»: глава ЦБ Набиуллина предупредила всех, у кого есть вклады и кредиты

fotoxcom.ru

Подписаться в Telegram

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила гражданам страны, что недавно уже повышенная ключевая ставка до 15 годовых процентов возможно будет увеличена еще раз в декабре, сообщает progorod58.

Как заявила Глава ЦБ, процесс повышения ключевой ставки до 15% был необходим в связи с тем, что в нашем государстве стремительно развивается инфляция, а увеличение ставки помогает с этим бороться. Однако если данная мера не принесет результатов, то Центробанк прибегнет к дальнейшему увеличению базовой ставки: решение будет принято на предстоящем декабрьском заседании.

Председатель Центрального банка России объяснила, что увеличение ключевой ставки напрямую влияет на стоимость кредитов и вкладов. А именно, кредиты могут стать дороже, а вклады выгоднее.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Геннадий Онищенко озвучил главные симптомы заражения коклюшем

Интересное в Казани

день назад

Работа везде: от клинера до инженера. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

лучшие компании по избавлению от тараканов в москве

Лонгриды

день назад

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Новости Татарстана

19 часов назад

Генерал Баранов заявил, что есть план по ликвидации Зеленского

курсы столярного мастерства в Новосибирске

Новости Татарстана

19 часов назад

Минздрав Татарстана опроверг введение запрета на проведение абортов в частных клиниках

Новости Казани

день назад

За сутки в Казани поймали 12 нетрезвых водителей

Новости Казани

день назад

Трактор сбил женщину в Лаишевском районе под Казанью

Новости Казани

день назад

В Казани в подъезде семья нашла тело мужчины после совместного вечера
Лонгриды
день назад

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Новости Татарстана

7 часов назад

У двух казанских районов потребовали устранить переполненность мусорных контейнеров

Интересное в Казани

день назад

Работа везде: от клинера до инженера. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани стартовал проект «Казань с заботой о любви»

Новости Татарстана

8 часов назад

Минниханов заявил о важности сохранения родного языка
Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 
Лонгриды
5 дней назад

Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 

Новости Татарстана

8 часов назад

Стали известны причины отравления школьников казанской гимназии

Новости Татарстана

9 часов назад

Роскомнадзор проверит сериал «Слово Пацана»

Новости Казани

14 часов назад

Стоимость квадратного метра в Казани уменьшилась на 2,5%
Открытое первенство Татарстана по коллективному парению: призовой фонд в размере 300 000 рублей в Нижнекамских Термах
Интересное в Казани
4 дня назад

Открытое первенство Татарстана по коллективному парению: призовой фонд в размере 300 000 рублей в Нижнекамских Термах