Ведущая популярного на Дзене канал "Лайк Трэвел Путешествия" в 2023 году провела какое-то время в Шанхае. Там она стала связующим звеном между культурами России и Китая, представив местным жителям уникальный аспект российской жизни — дачи.

Российские дачи глазами шанхайцев

Дача в России — не просто место отдыха, но и символ свободы и пространства. Блогер показала шанхайцам фотографии своей дачи, и китайцы были поражены размерами участков. В стране, где большинство населения живет в компактных городских квартирах или даже трущобах, такое количество личного пространства показалось им невероятным.

Роскошь простых удобств

Особенно удивили местных жителей такие удобства, как наличие дома с туалетом и душем на даче, что для многих китайцев из низших слоев общества является роскошью. Наличие на дачных участках бани и беседки также вызвало восхищение, показав, как многое, что воспринимается россиянами как само собой разумеющееся, может быть объектом зависти и удивления.

Противоречия в восприятии

Китайцы были озадачены тем, как россияне, у которых в собственности такие участки, могут жаловаться на жизнь, считая себя несостоятельными. Для шанхайцев, привыкших к гораздо более скромным жилищным условиям, российские дачи выглядят как оазисы благополучия.

Статистика владения дачами

Справочно, в России процент городского населения, владеющего дачами, колеблется от 60 до 86%. Такого масштаба частной собственности на землю нет нигде в мире, что делает этот аспект российской жизни особенно интересным для иностранцев.

Эта стория подчеркивает, как культурные различия могут менять восприятие стандартов жизни и богатства, открывая новые горизонты и расширяя понимание между разными народами, пишет портал hibiny.ru.