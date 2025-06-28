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«Треть России скоро накроет». Ученые боятся раскрыть информацию о суперураганах, которые идут на страну

Учёные предупреждают о новой угрозе для планеты...

new.ras.ru

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Учёные предупреждают о новой угрозе для планеты — гиперураганах, которые могут стать реальностью в ближайшие годы.

Эксперты изучают секретные климатические модели, которые прогнозируют разрушительные катастрофы, превышающие все известные до этого события. Почему такие прогнозы остаются в тени, и как это повлияет на Россию?

Рекорды и растущий риск

Атлантический сезон 2025 года уже побил все рекорды, с прогнозом на 21 ураган — в два раза больше нормы. Два из этих штормов могут достичь пятой категории, с ветром более 250 км/ч, и, возможно, ураганы выйдут за пределы пятой категории, превратившись в гиперураганы с ветром более 350 км/ч.

География угрозы

Ураганы, тайфуны и циклоны теперь образуются не только в привычных зонах, таких как Карибы и Тихий океан. Опасные явления могут затронуть Испанию, Китай, Вьетнам и Индию, значительно расширяя географию угрозы.

Глобальное потепление как катализатор

Повышение температуры океанов создаёт идеальные условия для формирования более мощных штормов. Вода в тропиках нагревается до 30–32°C, что приводит к ураганам с ветром более 350 км/ч.

Влияние солнечных циклов

В 2025 году совпадение пиков солнечных циклов усиливает геомагнитную активность, что, по данным NASA, ведет к увеличению экстремальных погодных явлений, как это было в 2005 году.

Масштаб разрушений

Гиперураганы могут превращать целые города в руины, разрушая инфраструктуру, срывая крыши, вырывая деревья с корнями.

Прогнозы на будущее

К 2050 году искусственный интеллект прогнозирует возможность гиперураганов шестой категории. Города, такие как Нью-Йорк, Майами и Токио, могут стать первыми, кто столкнется с такими катастрофами.

Ураганы и Россия

Глобальное потепление изменяет картину, и ураганы уже начинают достигать северных широт. Владивосток и Камчатка теперь под угрозой, а в европейской части страны наблюдается увеличение экстремальных ливней.

Глобальные катастрофы и миграция

Климатические катастрофы приведут к массовой миграции людей. Россия, с её умеренным климатом, может стать пристанищем для климатических беженцев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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