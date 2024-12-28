Тотальный запрет: в Госдуму внесли проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них

В российском законодательстве намечается кардинальное изменение, которое может полностью изменить ландшафт рынка вейпинга.

Депутаты от КПРФ предложили законопроект, направленный на полный запрет торговли электронными сигаретами и жидкостями для них, как с никотином, так и без него. Это предложение уже прошло первое чтение в Госдуме, получив одобрение.

Жесткая позиция по вейпам

Законопроект, внесенный группой депутатов под руководством Вячеслава Володина, предлагает установить полный запрет на розничную и оптовую торговлю вейпами. Это решение призвано усилить контроль за распространением никотинсодержащей продукции, особенно среди молодежи.

Вячеслав Володин подчеркнул, что необходимо положить конец правонарушениям со стороны продавцов, которые, стремясь к прибыли, ставят под угрозу здоровье детей.

Ужесточение штрафов

Согласно последним изменениям, штрафы за продажу табачных изделий, включая вейпы, несовершеннолетним значительно возросли. Теперь гражданам грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, должностным лицам — от 500 до 700 тысяч, а юридическим лицам — от 1,5 до 2 миллионов рублей. Эти меры призваны серьезно сдерживать нарушения в данной сфере.

Уголовная ответственность за повторные продажи

Дополнительно, 20 декабря Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий уголовную ответственность за повторную продажу алкоголя, табака и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. В случае повторного нарушения, правонарушителям будет грозить штраф от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.

Эти меры показывают решимость российского правительства бороться с незаконным распространением вредных продуктов среди молодежи. Остается вопрос, как эти изменения повлияют на рынок и общественное мнение в ближайшем будущем, сообщает ria.ru.