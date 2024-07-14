Терпеть будет невыносимо: синоптики предрекли возвращение страшной жары в июле

На этих выходных жители Татарстана наслаждались прохладным воздухом, когда температуры опустились до комфортных +24 градусов Цельсия, предоставив временное облегчение от недавней жары. Однако не стоит убирать вентиляторы подальше — уже с начала следующей недели регион ожидает возврат высоких температур.



С понедельника, 15 июля, температура в Татарстане начнет снова подниматься, достигая отметок в 28-29 градусов Цельсия. Эта тенденция к повышению температуры сохранится на протяжении всей недели, обещая жителям республики ещё один период жарких дней.





Не только тепло обещают синоптики. Начиная со среды и до следующего понедельника в регионе ожидаются дожди. Несмотря на это, падения температур не предвидится — воздух останется жарким. Дожди могут принести некоторое облегчение, но не станут причиной для снижения столбиков термометров.Жителям и гостям Татарстана стоит подготовиться к возвращению жарких дней. Рекомендуется оставаться гидратированными и избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы. Любителям активного отдыха на природе следует планировать свои мероприятия на утренние или вечерние часы, когда жара не так сильно ощущается.Также важно следить за обновлениями погоды, чтобы быть в курсе всех изменений. Лето в Татарстане обещает быть переменчивым, и знание погодных условий поможет максимально комфортно провести это время.