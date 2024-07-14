Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Терпеть будет невыносимо: синоптики предрекли возвращение страшной жары в июле

С понедельника, 15 июля, температура в Татарстане начнет снова подниматься, достигая отметок в 28-29 градусов Цельсия

v-dushnom-gorode-lyudi.corelsite.ru

Подписаться в Telegram

На этих выходных жители Татарстана наслаждались прохладным воздухом, когда температуры опустились до комфортных +24 градусов Цельсия, предоставив временное облегчение от недавней жары. Однако не стоит убирать вентиляторы подальше — уже с начала следующей недели регион ожидает возврат высоких температур.

С понедельника, 15 июля, температура в Татарстане начнет снова подниматься, достигая отметок в 28-29 градусов Цельсия. Эта тенденция к повышению температуры сохранится на протяжении всей недели, обещая жителям республики ещё один период жарких дней.

Не только тепло обещают синоптики. Начиная со среды и до следующего понедельника в регионе ожидаются дожди. Несмотря на это, падения температур не предвидится — воздух останется жарким. Дожди могут принести некоторое облегчение, но не станут причиной для снижения столбиков термометров.

Жителям и гостям Татарстана стоит подготовиться к возвращению жарких дней. Рекомендуется оставаться гидратированными и избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы. Любителям активного отдыха на природе следует планировать свои мероприятия на утренние или вечерние часы, когда жара не так сильно ощущается.
Также важно следить за обновлениями погоды, чтобы быть в курсе всех изменений. Лето в Татарстане обещает быть переменчивым, и знание погодных условий поможет максимально комфортно провести это время.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

2 часа назад

Жительницу Челнов будут судить за убийство из ревности

Новости Казани

час назад

На озере Кабан начали монтаж фасада нового театра Камала

уничтожение тараканов в квартире москва поведать точно эта сражение ведется с переменным так сказать

Новости Татарстана

день назад

Минниханов потребовал провести проверки всех воздушных суден в республике

Интересное в Казани

2 дня назад

«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ

аренда бальных платьев в Самаре

Новости Казани

день назад

Казанец утонул во время прогулки на яхте

Новости Татарстана

3 часа назад

В Альметьевске машина загорелась на глазах у хозяина

Новости Казани

день назад

Ректор КФУ проверил ремонт в общежитии на Красной Позиции

Новости Татарстана

день назад

41-летний рыбак утонул на Волге в Спасском районе
Лонгриды
2 дня назад

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

Новости Казани

27 минут назад

Мэрия Казани выложила обновлённый график отключения горячей воды

Новости Татарстана

57 минут назад

Татарстану направят более 1 млрд. для развития комфортной среды

Новости Татарстана

4 часа назад

Глава жилинспенкции РТ предложил жителям домов самим мыть полы в подъездах

Новости Казани

5 часов назад

На Ямашева частично перекроют движение
10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах
Новости Татарстана
2 дня назад

10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах

Новости Казани

5 часов назад

В парках Казани отремонтируют камеры на 1,7 млн. руб

Новости Татарстана

21 час назад

На трассе в Заинском районе случилось смертельное ДТП

Новости Татарстана

22 часа назад

За полгода в Татарстане произошло три вспышки пищевых инфекций
Фирма, в чьём самолёте 10 июля погибли 3 человека, проводила экскурсии незаконно
Новости Татарстана
2 дня назад

Фирма, в чьём самолёте 10 июля погибли 3 человека, проводила экскурсии незаконно
Жители требуют закрыть хостел для мигрантов после нападения на 13-летнюю девочку
Новости Казани
2 дня назад

Жители требуют закрыть хостел для мигрантов после нападения на 13-летнюю девочку