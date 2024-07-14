Терпеть будет невыносимо: синоптики предрекли возвращение страшной жары в июле
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На этих выходных жители Татарстана наслаждались прохладным воздухом, когда температуры опустились до комфортных +24 градусов Цельсия, предоставив временное облегчение от недавней жары. Однако не стоит убирать вентиляторы подальше — уже с начала следующей недели регион ожидает возврат высоких температур.
С понедельника, 15 июля, температура в Татарстане начнет снова подниматься, достигая отметок в 28-29 градусов Цельсия. Эта тенденция к повышению температуры сохранится на протяжении всей недели, обещая жителям республики ещё один период жарких дней.
Жителям и гостям Татарстана стоит подготовиться к возвращению жарких дней. Рекомендуется оставаться гидратированными и избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы. Любителям активного отдыха на природе следует планировать свои мероприятия на утренние или вечерние часы, когда жара не так сильно ощущается.
Также важно следить за обновлениями погоды, чтобы быть в курсе всех изменений. Лето в Татарстане обещает быть переменчивым, и знание погодных условий поможет максимально комфортно провести это время.
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