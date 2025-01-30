«Теперь запрещено»: в РФ в законную силу вступило новое правило для всех россиян, у которых в квартире есть счетчики

С начала 2025 года в России вступил в силу обновлённый порядок учёта показаний индивидуальных приборов учёта (ИПУ) в жилых помещениях.

Это существенно упростило жизнь собственникам квартир, ликвидировав необходимость предоставления управляющим компаниям подтверждающих документов о поверке счётчиков. Теперь вся информация о состоянии ИПУ сосредоточена в единой государственной системе Росреестра.

Изменения в регулировании поверки счётчиков

Прежде, управляющие компании зачастую требовали от собственников подтверждение прохождения поверки счётчиков. Отсутствие таких документов могло привести к начислению платы по повышенным тарифам. Новое законодательство пресекает подобную практику, признавая её незаконной.

Вся информация о поверке ИПУ теперь доступна в централизованной базе данных Росреестра, что позволяет управляющим компаниям получать необходимые сведения самостоятельно. Это освобождает граждан от сбора и предоставления бумажных документов.

Преимущества для собственников жилья

Гарантия защиты от неправомерных требований: управляющие компании лишены возможности требовать документы о поверке и использовать их отсутствие для завышения тарифов.

Экономия времени и ресурсов: доступ к информации о поверке осуществляется в онлайн-режиме, исключая необходимость сбора и предоставления бумаг.

Повышение прозрачности и надёжности данных: централизованное хранение данных в государственной системе минимизирует вероятность ошибок и потерь информации.

Действия при неправомерных требованиях

В случае игнорирования управляющей компанией нового законодательства и предъявления необоснованных требований о предоставлении документов:

1. Обращение в контролирующие органы: собственники имеют право подать жалобу в жилищную инспекцию или другие надзорные органы.

2. Указание на действующее законодательство: граждане вправе потребовать от управляющей компании использовать данные из Росреестра.

3. Юридическая консультация: при сохранении нарушений рекомендуется обратиться за помощью к юристу для защиты своих законных прав.

Цифровизация ЖКХ

Данное законодательное изменение — важный шаг к снижению бюрократической нагрузки на граждан и повышению прозрачности взаимодействия с коммунальными службами. Оно способствует активному развитию цифровизации в жилищно-коммунальном хозяйстве, делая услуги более доступными и понятными.