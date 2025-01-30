Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Теперь запрещено»: в РФ в законную силу вступило новое правило для всех россиян, у которых в квартире есть счетчики

С начала 2025 года в России вступил в силу обно...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

С начала 2025 года в России вступил в силу обновлённый порядок учёта показаний индивидуальных приборов учёта (ИПУ) в жилых помещениях.

Это существенно упростило жизнь собственникам квартир, ликвидировав необходимость предоставления управляющим компаниям подтверждающих документов о поверке счётчиков. Теперь вся информация о состоянии ИПУ сосредоточена в единой государственной системе Росреестра.

Изменения в регулировании поверки счётчиков

Прежде, управляющие компании зачастую требовали от собственников подтверждение прохождения поверки счётчиков. Отсутствие таких документов могло привести к начислению платы по повышенным тарифам. Новое законодательство пресекает подобную практику, признавая её незаконной.

Вся информация о поверке ИПУ теперь доступна в централизованной базе данных Росреестра, что позволяет управляющим компаниям получать необходимые сведения самостоятельно. Это освобождает граждан от сбора и предоставления бумажных документов.

Преимущества для собственников жилья

  • Гарантия защиты от неправомерных требований: управляющие компании лишены возможности требовать документы о поверке и использовать их отсутствие для завышения тарифов.
  • Экономия времени и ресурсов: доступ к информации о поверке осуществляется в онлайн-режиме, исключая необходимость сбора и предоставления бумаг.
  • Повышение прозрачности и надёжности данных: централизованное хранение данных в государственной системе минимизирует вероятность ошибок и потерь информации.

Действия при неправомерных требованиях

В случае игнорирования управляющей компанией нового законодательства и предъявления необоснованных требований о предоставлении документов:

1. Обращение в контролирующие органы: собственники имеют право подать жалобу в жилищную инспекцию или другие надзорные органы.

2. Указание на действующее законодательство: граждане вправе потребовать от управляющей компании использовать данные из Росреестра.

3. Юридическая консультация: при сохранении нарушений рекомендуется обратиться за помощью к юристу для защиты своих законных прав.

Цифровизация ЖКХ

Данное законодательное изменение — важный шаг к снижению бюрократической нагрузки на граждан и повышению прозрачности взаимодействия с коммунальными службами. Оно способствует активному развитию цифровизации в жилищно-коммунальном хозяйстве, делая услуги более доступными и понятными.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

14 часов назад

Приближается пик активности Солнца: чем это грозит человечеству

Интересное в Казани

3 часа назад

Один раз в день – это запор? Хирург-проктолог из Казани отвечает на деликатные вопросы, которые вы стесняетесь задавать

поморить тараканов в квартире в москве цены

Не у нас

день назад

В Крыму у 14-летнего подростка вырос хвост после удаления кисты на копчике

Новости России

3 дня назад

Находят хобби и раскрывают душу

установка windows на ноутбук цена в Москве

Не у нас

час назад

Российские фигуристы были на борту разбившегося пассажирского самолёта в США

Не у нас

5 часов назад

В США самолëт упал в воду при заходе на посадку

Не у нас

день назад

В Африке выявили загадочные руины: ученые ведут исследование древнего города

Не у нас

14 часов назад

9-летний казахский вундеркинд разработал действующую модель АЭС

Не у нас

день назад

В «Газпроме» хотят повысить цены на газ для населения
Новости Казани
день назад

Эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу»

На фоне роста популярности дипфейков проблема у...

Новости Казани

47 минут назад

Хиты культовой американской рок-группы Nirvana прозвучат в Казани 23 февраля

Новости Казани

час назад

В Казани 7 человек отправились газом, Бастрыкин контролирует дело

Новости Казани

2 часа назад

Самой дорогой улицей в РФ стал проспект Ямашева в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

По делу Шурале и Су Анасы 29 января прошли заседания антимонопольной комиссии
Стало известно, кто получает заработную плату 1...
Новости Татарстана
4 часа назад

Стало известно, кто получает заработную плату 160 000 рублей в Челнах

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нурлате и Нижнекамске закрылись 2 магазина «Светофор»

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане 30 января ожидаются туман и мокрый снег

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане был поддержан запрет на продажу детям газовых зажигалок
“На УЗИ можно было попасть только по знакомству...
Интересное в Казани
6 дней назад

“На УЗИ можно было попасть только по знакомству”: как в годы тотального дефицита в Казани открылась первая частная клиника