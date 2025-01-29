«Теперь запрещено»: в РФ начало действовать новое правило для всех граждан, у которых в квартире есть счетчики

С начала 2025 года в Российской Федерации начало действовать важное законодательное изменение, касающееся собственников квартир с бытовыми счетчиками.

Теперь жильцам больше не нужно самостоятельно подтверждать исправность приборов учета и приносить документы в управляющие компании. Все сведения фиксируются в государственной базе, что значительно упрощает процесс взаимодействия с коммунальными службами.

Как изменились нормы проверки счетчиков?

Ранее собственники были обязаны предъявлять документы о поверке счетчиков воды, газа и электричества в управляющую компанию. В случае отказа их могли перевести на повышенные тарифы, что приводило к увеличению коммунальных платежей.

Новый закон упразднил это требование: теперь информация о поверке приборов учета автоматически вносится в единую базу Росреестра. Это значит, что управляющие компании могут запрашивать данные напрямую, без привлечения жильцов.

Что изменится для владельцев квартир?

Больше не нужно собирать и приносить документы. Вся информация о проверках хранится в электронной базе, доступной коммунальным службам.

Защита от неправомерных требований. Управляющие компании больше не могут требовать справки и грозить повышением тарифов из-за их отсутствия.

Снижение бюрократии. Централизованная база Росреестра минимизирует ошибки, исключает потерю данных и облегчает администрирование.

Что делать, если управляющая компания продолжает требовать документы?

Несмотря на новые правила, некоторые коммунальные службы могут продолжать запрашивать бумажные подтверждения. В таком случае владельцы квартир могут:

Подать жалобу в жилищную инспекцию, так как подобные требования теперь незаконны.

Потребовать проверки через Росреестр, указав на наличие данных в системе.

Обратиться к юристу для защиты своих прав и подготовки официального обращения.

Шаг к цифровизации ЖКХ

Новое правило — это важный шаг к упрощению жизни граждан и снижению бюрократической нагрузки. Внедрение централизованного учета делает взаимодействие с коммунальными службами более прозрачным, исключает лишние требования и повышает удобство для владельцев жилья. Теперь россияне могут быть уверены, что их права защищены, а коммунальные платежи будут начисляться справедливо и в соответствии с законом.