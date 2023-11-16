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«Теперь запрещено»: на высшем законодательном уровне было подтверждено новое правило для всех, у кого в квартире установлены счетчики

«Теперь запрещено»: на высшем законодательном уровне было подтверждено новое правило для всех, у кого в квартире установлены счетчики

tritonstroy.ru

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Гражданам Российской Федерации, являющимися собственникам квартир, в которых установлены бытовые приборы учета ресурсов сообщили, что на высшем законодательном уровне был подтвержден новый запрет, сообщили в PRIMPRESS.

Запрет касается управляющих компаний, которые в некоторых регионах нашей страны продолжают запрашивать у владельцев квартир документальное подтверждение проведенной проверки счетчиков соответствующими службами.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ заявило, что если прибор бытового учета ресурсов прошел периодический контроль, и специалистами не было обнаружено никаких нарушений и неисправностей, то сотрудники коммунальных служб не имеют никакого права требовать от собственников квартир приносить им документы, свидетельствующие о проверках, так как вся нужная им информация хранится в общей базе Росреестра, объяснил юрист Максим Иванов.

В подтверждение данного запрета или правила Максим Иванов рассказал о судебном разбирательстве, где Верховный суд Российской Федерации встал на сторону владельца квартиры, которому сотрудники управляющей компании грозили тем, что плата за водоснабжение для него будет рассчитываться по повышенным тарифам из-за того, что он не принес в отделение коммунальной службы документы о проведенной проверке счетчиков. Суд признал, что собственник ничего никому не должен был приносить, а вышеназванные требования и угрозы - это незаконные действия.

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