Афонский старец Паисий рассказал о будущем России в 2030 году
Афонский подвижник Паисий Святогорец оставил немало пророчеств, в которых упоминал Россию и её будущее. Многие из них связаны с грядущими событиями, которые, по мнению некоторых, могут произойти к 2030 году.
Священник Дмитрий Попов рассказал, что старец предсказывал непростой период для страны — испытания и трудности. Однако, несмотря на тяжёлые времена, Россия сможет сохранить свою целостность. В этом, по его словам, поможет вера и общая молитва.
Паисий говорил о России как о великой державе, которая сумеет преодолеть испытания и стать духовной опорой православия. Он подчёркивал, что ключ к восстановлению — это возвращение людей к вере.
Священник также отметил, что в интернете часто распространяются искажённые цитаты старца. На самом деле он не называл точных дат, но говорил, что возрождение России возможно, если народ не откажется от духовных корней, сообщает «Главный Региональный».
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