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Афонский старец Паисий рассказал о будущем России в 2030 году

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Афонский подвижник Паисий Святогорец оставил немало пророчеств, в которых упоминал Россию и её будущее. Многие из них связаны с грядущими событиями, которые, по мнению некоторых, могут произойти к 2030 году.

Священник Дмитрий Попов рассказал, что старец предсказывал непростой период для страны — испытания и трудности. Однако, несмотря на тяжёлые времена, Россия сможет сохранить свою целостность. В этом, по его словам, поможет вера и общая молитва.

Паисий говорил о России как о великой державе, которая сумеет преодолеть испытания и стать духовной опорой православия. Он подчёркивал, что ключ к восстановлению — это возвращение людей к вере.

Священник также отметил, что в интернете часто распространяются искажённые цитаты старца. На самом деле он не называл точных дат, но говорил, что возрождение России возможно, если народ не откажется от духовных корней, сообщает «Главный Региональный».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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