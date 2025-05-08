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13 турецких отелей в Анталии закрыли из-за контрафактного алкоголя

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В Анталии прошла масштабная операция по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем. В рамках расследования, организованного Управлением по борьбе с контрабандой и организованной преступностью, были закрыты 13 отелей, где туристам предлагали контрафактные напитки.

Одновременно обыски прошли в трёх провинциях, в том числе в популярных у отдыхающих Аланье и Манавгате. В ходе рейдов полиция задержала 30 человек, причастных к контрабанде, и обнаружила подпольное производство поддельного алкоголя. Всего изъяли более 2 миллионов литров фальсифицированных жидкостей и свыше 270 тысяч бутылок.

По словам экспертов, в таком алкоголе часто содержится метанол — опасное вещество, способное вызвать тяжёлое отравление и даже смерть. В связи с этим туристам советуют быть предельно внимательными и приобретать спиртное только в проверенных и лицензированных точках.

Местные власти усилили контроль за оборотом алкогольной продукции и напоминают: перед употреблением следует убедиться в подлинности напитка, а также не оставлять его без присмотра, сообщает «Турпром».

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