В Казани грядут выборы в городскую Думу. Среди 45 кандидатов — партийцы, общественники и предприниматели, в том числе Станислав Зарубин — человек, которого казанцы привыкли видеть скорее в сфере бизнеса, чем в политике. В гордуму он баллотируется впервые.

Станислав принял участие в праймериз «Единой России» принял и идёт по спискам. При этом заявляет, что его кандидатство — это не формальность, а попытка внести свой вклад в развитие города и защищать реальные интересы казанцев.

Но что стоит за этим решением? О каких переменах говорит Станислав и почему именно сейчас он решил попробовать себя в политике?

В откровенном интервью для ProKazan Станислав Зарубин рассказал о своих мотивах, целях и взгляде на будущее Казани.

— Когда вы впервые задумались о том, чтобы пойти в политику?

— Если говорить всерьёз, впервые я задумался об этом ещё в прошлый созыв — где-то пять с половиной лет назад. Тогда это было скорее на уровне: "А что если? Почему бы и нет?". Но, оценив свои силы и время, понял: не тот момент. Меня спросили: «Ты идешь? В этот раз не собираешься?». Я взял паузу, всё тщательно обдумал — и на следующий день принял решение: иду.

Всё произошло спонтанно, но внутренне я оказался готов. Документы оформили быстро, речь записали оперативно. Иногда именно такие моменты — внезапные, но созвучные внутреннему настрою — становятся поворотными.

В юности, конечно, были наивные мечты — как в кино, "Бригада", власть, большие решения... Друзья до сих пор подшучивают. Но тогда я не мог себе честно ответить: "А зачем?". Тогда это были просто амбиции. Сейчас же есть понимание целей. И совсем другой внутренний настрой.

— Что именно стало “точкой невозврата”? Тем моментом, когда вы поняли: хватит ждать, пора делать самому?

— Думаю, эта точка невозврата накапливалась во мне постепенно. Я родился и вырос в Казани, видел её в разные времена. Помню, как в 90-е было сложно: нехватка самого необходимого, тяжёлые времена. А потом я своими глазами наблюдал, как город меняется — расцветает, становится современным, открытым, уютным для жизни.

Сегодня у меня сформировалось твердое убеждение: развитие — всегда результат чьих-то решений, усилий, ответственности. И если ты хочешь жить в городе, который по-настоящему для людей — значит, сам должен в этом участвовать.

Постепенно я перестал воспринимать участие в политике как что-то далёкое. Появилось желание не просто наблюдать за переменами, а быть внутри процессов, предлагать идеи, решать реальные задачи.

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— Как ваша политическая деятельность может повлиять на команду вашей компании «Ритуал Pro»? В первую очередь вы останетесь предпринимателем или станете политиком?

— В первую очередь я останусь предпринимателем и человеком дела. Для меня это принципиально. «Ритуал Pro» — это команда, которую мы строили годами, и я чувствую за неё большую ответственность. Когда стало известно о моём участии в праймериз, ребята меня очень поддержали. Они восприняли это не как уход, а как новый этап развития — и для меня, и для компании.

На самом деле это даёт ещё большую мотивацию: понимаешь, что за тобой стоит команда, которая готова работать, брать на себя больше ответственности и поддерживать твои шаги. Поэтому политика для меня — это не про то, чтобы бросить бизнес. Это про расширение круга задач. Про возможность через новые инструменты делать то, что будет полезно не только для компании, но и для города.

Уверен, что «Ритуал Pro» только выиграет от этого движения вперёд: внутренние реформы уже идут, команда взрослеет вместе со мной. Так что мой предпринимательский стержень никуда не денется — он станет ещё крепче.

— Какие инициативы или направления развития уже на старте вы считаете приоритетными? Что бы вы начали делать завтра, если была бы возможность?

— Если бы можно было начать прямо завтра, я бы сразу взялся за цифровизацию ритуальной сферы в Казани. Это направление, где перемены нужны уже не просто сегодня — они нужны были ещё вчера. Люди сталкиваются с этой системой в самые тяжёлые моменты жизни, и вместо помощи часто получают бюрократию, неразбериху и нервотрёпку. Это неправильно. Мы можем сделать процессы понятными, быстрыми, доступными через обычный телефон. Без беготни, без лишних вопросов, с уважением к людям и их горю.

Второе, чем я бы занялся без промедления, — системная помощь участникам СВО и жителям освобождённых территорий. Это не разовая акция, не показуха для галочки. Это работа, которой нужно заниматься постоянно: помогать восстанавливать мирную жизнь там, где её разрушили, поддерживать тех, кто отдал здоровье и силы за страну. У нас уже есть опыт, есть понимание, что нужно людям. Осталось только расширить масштаб.

И третье — духовное развитие. Я мечтаю запустить проект, похожий на ифтары в мечетях, только на базе храмов: чтобы каждый нуждающийся мог прийти, получить горячую еду, поддержку, почувствовать, что он не один. Это про человечность, про заботу друг о друге.

Я не вижу смысла идти в политику ради громких слов. Для меня приоритет — делать. Делать то, что действительно улучшает жизнь людей. И начинать нужно с тех вещей, которые можно трогать руками и видеть глазами — без иллюзий, без отсрочек на потом.

Выбор идти в политику — это всегда риск. Особенно если не гонишься за громкими титулами, а собираешься менять то, к чему большинство давно привыкло. Станислав Зарубин приходит не с абстрактными обещаниями, а с конкретными проектами, за которыми стоят люди, их боль, их ожидания и их будущее.

Он не отделяет бизнес от личной ответственности, не боится говорить о сложных темах и ставит перед собой задачи, которые сложно решить быстро, но необходимо решать честно. Он выбирает путь роста — и предлагает этот путь тем, кто готов строить будущее вместе.

Выбор за нами. Потому что перемены начинаются не с высоких трибун, а с простого вопроса: "А что я могу сделать уже сегодня?".