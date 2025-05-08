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Доходы жителей Татарстана упали на 1,6% за месяц

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Жители Татарстана ощутили снижение уровня заработной платы. Об этом сообщает Татарстанстат, опубликовав данные за первые два месяца 2025 года.

Средняя номинальная зарплата за январь–февраль составила 78 142,8 рубля. Это на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако по сравнению с январём этого года, в феврале показатель снизился на 0,6%. Тем не менее, он остался выше уровня февраля 2024 года на 22,5%.

Реальные доходы, с учётом инфляции, в феврале 2025 года уменьшились на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении ситуация лучше — по сравнению с февралем прошлого года рост составил 10,7%.

Больше всего в феврале зарабатывали сотрудники сферы финансов и страхования. Там средняя зарплата достигла 139,2 тысячи рублей.

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