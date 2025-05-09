Специалисты рассказали, что под городами США проседает грунт

Исследование американских специалистов показало, что 28 наиболее населённых городов США, включая Нью-Йорк, Чикаго, Даллас и Денвер, ежегодно теряют от двух до десяти миллиметров в высоте.

Как отмечается в работе, минимум 20% площади каждого исследованного города подвержено проседанию грунта. При этом в 25 из 28 городов снижение уровня земли затронуло более 65% территории.

Исследование было выполнено учёными из Политехнического института и Университета штата Вирджиния. С помощью спутниковых радарных наблюдений они составили подробные карты участков, где отмечается опускание поверхности земли в американских мегаполисах.

Наиболее заметные изменения зафиксированы в Техасе, в частности, в Хьюстоне. Около 40% его территории ежегодно опускается более чем на 5 мм, а на 12% площади уровень земли снижается до одного сантиметра в год.

Руководитель научной группы Леонард Охенхен заявил, что даже такие незначительные, на первый взгляд, изменения могут серьёзно повлиять на устойчивость зданий, мостов и транспортных сетей, если их не учитывать.

Хотя оседание почвы считается естественным процессом, учёные пришли к выводу, что в большинстве случаев — примерно в 80% — оно вызвано активной откачкой подземных вод, предназначенных для технических и бытовых нужд.

В числе предложенных решений — внедрение более точных систем контроля, пересмотр политики использования водных ресурсов и укрепление инфраструктуры с учётом данного риска, пишет ИА Красная Веснасо ссылкой на Nature Cities.