Не у нас
· 16+ · Служба новостей

Археологи нашли храм исцеления: От мира живых до мира мертвых один шаг

Подписаться на Дзен.канал

В греческом поселке Хилиомоди, расположенном на Пелопоннесе, археологи раскопали уникальную гробницу, возраст которой превышает две тысячи лет. Сначала здесь хоронили умерших, а позднее проводили ритуалы исцеления.

Гробница построена в форме буквы «Т» и включает просторное помещение, вход в которое был перекрыт массивной каменной плитой. Внутри археологи нашли саркофаг с останками женщины, а также другие захоронения, которые были разграблены ещё в древности.

Среди находок — золотые листочки от венка, керамические сосуды, бусы и изделия из бронзы и железа. Всё это указывает на то, что здесь проводились религиозные обряды.

Интересная находка была сделана и снаружи: глиняные пальцы и куски глиняной руки, использовавшиеся в ритуалах для исцеления. Подобные предметы часто встречаются в древних святилищах, которые нередко строились на месте старых кладбищ.

Эта находка ещё раз доказывает: в античные времена граница между миром живых и мёртвых была гораздо менее заметной, чем сейчас — в некоторых случаях она практически стиралась, сообщает «ИАНЕД».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

19 часов назад

Вечная гроза прошла через века: ученые в шоке от озера Маракайбо

Интересное в Казани

56 минут назад

Крылья без громких слов: рассказываем, как казанский завод собирал легендарные По-2 и ковал Победу

г чехов уничтожение постельных клопов

Не у нас

час назад

Рязанский священник Камышанов ответил на претензии к ценам в храмах

Не у нас

день назад

В России создали уникальную базу данных о веществах, влияющих на сон и биоритмы

ходулист в Нижнем Новгороде

Не у нас

15 часов назад

Ученые изучают шокирующую гипотезу о древнем Египте про Пирамиду Атлантиды

Не у нас

день назад

Telegraph: китайцы завершили работу над брошенным Западом ядерным проектом

Не у нас

час назад

Археологи нашли храм исцеления: От мира живых до мира мертвых один шаг

Новости Татарстана

день назад

Врачи удалили «дьявольский рог» на голове пациента в Набережных Челнах
Новости Казани
21 час назад

Прокуратура проверяет аэропорт Казани из-за массовых задержек рейсов

В аэропорту Казани началась проверка после мног...

Не у нас

час назад

Naked Science: геологи изучили процессы под земной корой за 400 млн лет

Интересное в Казани

18 часов назад

Шашлык не по ГОСТу: какое мясо казанцы до сих пор боятся насадить на шампур

Не у нас

час назад

Раскопки, прошедшие в Иерусалиме, доказали факт захоронения Иисуса

Не у нас

час назад

Афонский старец Паисий рассказал о будущем России в 2030 году
В аэропорту Казани сохраняются ограничения на р...
Новости Казани
день назад

В аэропорту Казани сохраняются ограничения на рейсы

Не у нас

час назад

Турэксперт Лозунов предупредил о городах, где терпеть не могут туристов

Не у нас

час назад

В поисках внеземного: названы популярные у россиян мистические туры

Не у нас

час назад

OFID: Птичий грипп H5N1 угрожает людям через кошек
Чтобы дети не залипали дома: собрали места Каза...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Чтобы дети не залипали дома: собрали места Казани для активных каникул и выходных