Археологи нашли храм исцеления: От мира живых до мира мертвых один шаг

В греческом поселке Хилиомоди, расположенном на Пелопоннесе, археологи раскопали уникальную гробницу, возраст которой превышает две тысячи лет. Сначала здесь хоронили умерших, а позднее проводили ритуалы исцеления.

Гробница построена в форме буквы «Т» и включает просторное помещение, вход в которое был перекрыт массивной каменной плитой. Внутри археологи нашли саркофаг с останками женщины, а также другие захоронения, которые были разграблены ещё в древности.

Среди находок — золотые листочки от венка, керамические сосуды, бусы и изделия из бронзы и железа. Всё это указывает на то, что здесь проводились религиозные обряды.

Интересная находка была сделана и снаружи: глиняные пальцы и куски глиняной руки, использовавшиеся в ритуалах для исцеления. Подобные предметы часто встречаются в древних святилищах, которые нередко строились на месте старых кладбищ.

Эта находка ещё раз доказывает: в античные времена граница между миром живых и мёртвых была гораздо менее заметной, чем сейчас — в некоторых случаях она практически стиралась, сообщает «ИАНЕД».